Vittozziová triumfovala v stíhačke a získala malý glóbus

stíhacie preteky - ženy (10 km): 1. Lisa Vittozziová (Tal.) 28:15,9 min (1 trestný okruh), 2. Lou Jeanmonnotová +12,2 s (3), 3. Justine Braisazová-Bouchetová +19,4 s (3), 4. Julia Simonová +1:03,2 min (3), 5. Gilonne Guigonnatová (všetky Fr.) +1:07,6 (2), 6. Anna Gandlerová (Rak.) +1:13,4 (3), 7. Hanna Öbergová (Švéd.) +1:15,9 (4), 8. Markéta Davidová (ČR) +1:16,5 (3), 9. Janina Hettichová-Walzová (Nem.) +1:18,0 (4), 10. Lena Häckiová-Grossová (Švajč.) +1:18,4 (6)

Celkové poradie v SP (po 20 z 21 pretekov): 1. Vittozziová 1071, 2. Ingrid Landmark Tandrevoldová 1010 b, 3. Jeanmonnotová 978, 4. Braisazová-Bouchetová 975, 5. Simonová 958, 6. Häckiová-Grossová 822, ..., 70. Ema KAPUSTOVÁ 31, 75. Zuzana REMEŇOVÁ (obe SR) 19

Konečné poradie v stíhacích pretekoch: 1. Vittozziová 398, 2. Simonová 384, 3. Jeanmonnotová 378, 4. Braisazová-Bouchetová 357, 5. Tandrevoldová 318, 6. Elvira Öbergová (Švéd.) 297, ..., 49. KAPUSTOVÁ 29

Canmore 16. marca (TASR) - Talianska biatlonistka Lisa Vittozziová získala malý glóbus za celkový triumf v hodnotení stíhacích pretekov v tejto sezóne Svetového pohára. Zabezpečil jej ho triumf v sobotňajšej "stíhačke" na 10 km v rámci 9. kola v kanadskom Canmore.Vittozziová využila 5,5-sekundový náskok zo štvrtkového šprintu a triumfovala systémom štart-cieľ. V boji o celkové víťazstvo v disciplíne predstihla Francúzku Juliu Simonovú, ktorá štartovala ako štvrtá so stratou 19,4 s. Simonová prišla na poslednú streľbu v stoji ako tretia s viac ako 20-sekundovou stratou na Vittozziovú. Talianke jeden výstrel ušiel a musela ísť na trestné kolo. Zaváhanie chcela priebežná líderka "stíhačky" využiť, keďže potrebovala finišovať najhoršie druhá. Vo svojej streľbe výrazne riskovala, strieľala veľmi rýchlo, čo sa podpísalo na presnosti. Simonová netrafila dva terče a definitívne prišla o šance na zisk malého glóbusu. "" uviedla Vittozziová v rozhovore pre televíziu Eurosport, pričom jej spontánna reakcia napovedala, že o zisku trofeje sa dozvedela až od redaktora.Vittozziová sa zároveň posunula do čela celkového poradia SP pred Ingrid Landmark Tandrevoldovú, ktorá sa snažila vylepšiť 17. priečku zo šprintu. V prvej polovici pretekov sa jej to darilo, no na ďalších dvoch streľbách urobila spolu štyri chyby, ktoré ju odsunuli až na 19. pozíciu a výrazne skomplikovali jej šance na celkový triumf. Boj o hlavnú trofej vyvrcholí v záverečných pretekoch sezóny s hromadným štartom, ktoré sú na programe v nedeľu. Vittozziová pôjde do pretekov s náskokom 61 bodov na Tandrevoldovú.