Vittozziová vyhrala stíhačku v Otepää, Kapustová vyrovnala maximum
Kapustová nadviazala na výbornú streľbu zo šprintu, v ktorom obsadila 25. priečku. Bezchybne zvládla obe ležky a držala sa okolo 20. miesta.
Autor TASR
Otepää 14. marca (TASR) - Talianska biatlonistka Lisa Vittozziová sa stala víťazkou sobotňajších stíhacích pretekov na 10 km na podujatí Svetového pohára v Otepää. V estónskom stredisku urobila dve chyby na strelnici a triumfovala s náskokom 26,2 sekundy pred Fínkou Suvi Minkkinenovou. Pódium doplnila francúzska pretekárka Lou Jeanmonnotová (+26,9). Z dvojice slovenských reprezentantiek dopadla lepšie Ema Kapustová, ktorá obsadila 16. miesto, Paulína Bátovská Fialková skončila 28.
Víťazka piatkového šprintu Simonová strieľala s Vittozziovou naraz prvé dve položky. Obe išli po jednej chybe na prvej ležke do trestného okruhu, ale spoločne sa udržali na líderskej pozícii. Druhú streľbu zvládli bezchybne a svoj náskok pred ostatnými pretekárkami ešte navýšili. V treťom bežeckom kole Francúzka začala Talianke unikať. Prvú stojku odstrieľala skôr, ale s dvoma chybami, čo využila bezchybná Vittozziová. Priebežne tretia Jeanmonnotová strieľala opatrne, ale čisto a postupne sa na Simonovú doťahovala. Vittozziová v závere nesklopila jediný terč a došla si po druhé víťazstvo v sezóne. Simonovej risk na strelnici nevyšiel, výrazne sa prepadla a o pódiové priečky bojovali líderka disciplíny Minkinnenová a držiteľka žltého dresu Jeanmonnotová.
Kapustová nadviazala na výbornú streľbu zo šprintu, v ktorom obsadila 25. priečku. Bezchybne zvládla obe ležky a držala sa okolo 20. miesta. Na tretej položke v stojke prišla prvá chyba, ale poslednú zvládla opäť bez zaváhania a do cieľa prišla na 16. mieste, ktorým vyrovnala svoje kariérne maximum v SP z vytrvalostných pretekov vo fínskom Kontiolahti. Na víťazku v cieli stratila 2:36,7 min.
Bátovská Fialková, ktorá štartovala zo 43. pozície, nesklopila tretí terč na prvej ležke, ale na druhej položke si napravila chuť a priebežne zaznamenala výrazný posun. Všetkých päť terčov vybielila aj na prvej stojke a poskočila už do najlepšej dvadsiatky. Na poslednej položke však prišiel silný nápor vetra a tri chyby. Do cieľa tak prišla na 28. priečke s mankom 3:36,2 min.
SP v biatlone v Otepää
ženy - stíhacie preteky na 10 km: 1. Lisa Vittozziová (Tal.) 33:33,7 min. (2), 2. Suvi Minkkinenová (Fín.) +26,2 s (1), 3. Lou Jeanmonnotová +26,9 (1), 4. Justine Braisazová-Bouchetová +52,7 (3), 5. Oceane Michelonová (všetky Fr.) +1:03,2 min (3), 6. Linn Gestblomová +1:04,5 (2), 7. Anna-Karin Heijdenbergová +1:13,6 (2), 8. Hanna Öbergová (všetky Švéd.) +1:23,4 (3), 9. Julia Simonová (Fr.) +1:32,5 (6), 10. Vanessa Voigtová (Nem.) +1:33,4 (3), ..., 16. Ema KAPUSTOVÁ +2:36,7 (1), 28. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ (obe SR) +3:36,2 (4)
