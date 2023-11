Vittozziová vyhrala vytrvalostné preteky o desatinu pred Preussovou

Östersund 26. novembra (TASR) - Talianska biatlonistka Lisa Vittozziová vyhrala nedeľné vytrvalostné preteky na 15 km na podujatí Svetového pohára v Östersunde. Vo švédskom stredisku odsunula napriek jednej trestnej minúte za seba strelecky bezchybnú Nemku Franzisku Preussovú o jedinú desatinu sekundy. Tretia bola ďalšia Nemka Vanessa Voigtová (+10,1). Z trojice mladých slovenských reprezentantiek nebodovala žiadna, najvyššie skončila na 65. mieste Zuzana Remeňová, ktorá ešte do polovice trate siahala na bodované umiestnenie.



Dvadsaťosemročná Vittozziová si pripísala štvrtý individuálny triumf v prestížnom seriáli. Z dvadsiatich terčov netrafila jediný v tretej položke v ľahu, no napokon to tesne stačilo na prvenstvo. Preussová mala na ňu po záverečnej streľbe k dobru takmer 12 sekúnd, ale bežecky nestačila a v záverečnom úseku o náskok prišla. Ani tretia Voigtová neurobila na strelnici žiadnu chybu, ďalšia Nemka Sophia Schneiderová až jedným nepresným výstrelom na poslednej položke prišla o možnosť bojovať o prvenstvo a skončila piata. Pred ňou na štvrtej pozícii skončila Nórka Karoline Offigstad Knottenová rovnako s jednou chybou. Do top 11 sa prekvapujúco zmestili aj dve Poľky - deviata Anna Maková a jedenásta Joanna Jakielová. Najlepšou bežkyňou bola Švédka Elvira Öbergová, no šesťkrát chybovala na strelnici.



Zuzana Remeňová odštartovala nádejne - prvú ležku i stojku zvládla zhodne bez chyby, na najlepšie strácala iba minútu a pol a figurovala v elitnej tridsiatke. Nádeje na prvé bodované miesto v kariére v SP jej však zmarili dve trestné minúty, po jednej na tretej i štvrtej streľbe. V cieli mala napokon na 65. priečke stratu 5:55,1 min. Jej dvojička Mária Remeňová urobila až šesť chýb (3-1-1-1) a patrila jej 86. pozícia so stratou 8:54,2, Júlia Machyniaková skončila s piatimi trestnými minútami (1-1-1-2) na 92. mieste (+9:54,8).