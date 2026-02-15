< sekcia Šport
Vittozziová získala pre Taliansko prvé zlato v biatlone
Najlepšou zo štvorice Sloveniek bola Paulína Bátovská-Fialková na 25. mieste s odstupom 2:42,3 min.
Autor TASR,aktualizované
Anterselva 15. februára (TASR) - Lisa Vittozziová získala prvú zlatú medailu pre Taliansko v biatlone v histórii zimných olympijských hier. V nedeľných stíhacích pretekoch na ZOH 2026 zvíťazila o 28,8 s pred druhou Nórkou Maren Kirkeeidovou. Bronz si vybojovala Fínka Suvi Minkkinenová s mankom 34,3 s. Najlepšou zo štvorice Sloveniek bola Paulína Bátovská-Fialková na 25. mieste s odstupom 2:42,3 min.
Taliani mali v biatlone v histórii doteraz na konte jedno striebro a šesť bronzov. V Anterselve na ZOH 2026 už vybojovali striebro v miešanej štafete aj s Vittozziovou. Tridsaťjedenročná veteránka mala spod piatich kruhov na konte aj bronz z Pjongčangu z mixu. O jej triumfe rozhodla predovšetkým bezchybná streľba.
Bátovská-Fialková vyštartovala na trať zo 40. miesta po šprinte. Prvú streľbu mala bezchybnú, na ďalších troch minula po jednom terči a posunula sa tak celkovo o 15 priečok nahor. Mária Remeňová netrafila jeden terč na druhej a jeden na štvrtej položke a z 51. pozície po šprinte poskočila na 38. miesto (+3:49,7). Anastasia Kuzminová urobila päť chýb a dobehla na 49. pozícii (+4:33,8), Ema Kapustová si zapísala 52. priečku so štyrmi chybami (+4:55,5).
Biatlonistky súťažili za slnečného počasia, no vietor bol silnejší, ako v predchádzajúcich pretekoch. Víťazka šprintu Kirkeeidová neurobila na prvej položke chybu a držala sa na čele o 9,5 sekundy pred Francúzkou Lou Jeanmonnotovou. Vittozziová s päťkou bola po bezchybnej streľbe tretia s odstupom 29,8 s. Na druhej ležke sa Nórka raz pomýlila a predstihla ju bezchybná Vittozziová o 4,1 s. Nórka bola rýchlejšia na trati a na prvej stojke už strieľala prvá. Terče vyčistila, no Vittozziová sa držala v závetrí o 6,2 s. Rozhodovala záverečná streľba, na ktorú prišli dve vedúce biatlonistky s odstupom pred ostatnými. Kirkeeidová urobila dve chyby, Vittozziová opäť žiadnu a mohla si vychutnať záverečný bežecký okruh. Kirkeeideová tak získala druhú medailu pod piatimi kruhmi, Minkkinenová zaznamenala životný úspech.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - biatlon:
ženy - stíhacie preteky (10 km):
1. Lisa Vittozziová (Tal.) 30:11,8 min (0 trestných okruhov),
2. Maren Kirkeeideová (Nór.) +28,8 s (3),
3. Suvi Minkkinenová (Fín.) +34,3 (0),
4. Lou Jeanmonnotová +49,4 (3),
5. Oceane Michelonová (obe Fr.) +57,1 (4),
6. Franziska Preussová (Nem.) +1:08,0 min.(2),
7. Lora Christovová (Bulh.) +1:12,2 (0),
8. Hanna Öbergová (Švéd.) +1:19,7 (2),
9. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:30,3 (1),
10. Linn Gestblomová (Švéd.) +1:35,4 (2),...
25. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +2:42,3 (3),
38. Mária REMEŃOVÁ +3:49,7 (2),
49. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) +4:33,8 (5),
52. Ema KAPUSTOVÁ (všetky SR) +4:55,5 (4)
