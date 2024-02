Vittozziová zlatá vo vytrvalostných pretekoch na MS

MS v Novom Meste na Morave - vytrvalostné preteky žien na 15 km:



1. Lisa Vittozziová (Tal.) 40,02,9 min (0), 2. Janina Hettichová-Walzová (Nem.) +20,5 s (0), 3. Julia Simonová (Fr.) +29,6 (1), 4. Selina Grotianová +1:01,1 (0), 5. Vanessa Voigtová (obe Nem.) +1:06,2, 6. Lou Jeanmonnotová +1:10,6 (1), 7. Justine Braisazová-Bouchetová (obe Fr.) +1:25,8 (3), 8. Chrystyna Dmytrenková (Ukr.) +2:10,1 (0), 9. Mona Brorssonová +2:10,7 (1), 10. Linn Perssonová (obe Fr.) +2:16,7 (1), ... 53. Júlia MACHYNIAKOVÁ +6:35,4 (3), 80. Zuzana REMEŇOVÁ +9:06,8 (5), 85. Mária REMEŇOVÁ (všetky SR) +12:02,3 (9)

Nove Mesto na Morave 13. februára (TASR) - Talianska biatlonistka Lisa Vittozziová získala zlato vo vytrvalostných pretekoch na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. V utorkových pretekoch neminula ani jeden terč a triumfovala časom 40,02,9 minúty. Druhá skončila Nemka Janina Hettichová-Walzová s mankom 20,5 sekundy. Bronz si vybojovala Francúzka Julia Simonová, ktorá získala medailu aj vo štvrtom štarte na šampionáte (3-0-1). Z trojice Sloveniek skončila najvyššie na 53. mieste Júlia Machyniaková.Dvadsaťdeväťročná Vittozziová sa po striebre z Östersundu 2019 a bronze z vlaňajších MS v Oberhofe konečne tešila zo zlata v najdlhšej disciplíne. Je to už jej druhá medaila z prebiehajúceho šampionátu, v stíhačke skončila strieborná, a dokopy štvrtá individuálna a celkovo desiata z MS." povedala Vittozziová pre Eurosport.V utorok večer panovalo v Novom Meste na Morave už priaznivejšie počasie, ako tomu bolo minulý týždeň. Teplota klesla k jednému stupňu, vietor bol slabý a hlavne nepršalo. Podložka však bola po predchádzajúcich dňoch mäkká a tak pomalá. K najhorúcejším favoritkám na medaily patrili Francúzky, ktoré to od začiatku potvrdzovali na trati. Po prvom kole a úvodnej ležke bola najrýchlejšia Justine Braisazová-Bouchetová, hneď z ňou mala najlepší čas Julia Simonová, ktorá predtým získala zlato v mixe, šprinte aj v stíhačke. Prvá menovaná si odpálila medailu na druhej položke, keď minula dva terče, lenže Simonová ju zvládla čisto a taktiež aj druhú ležku.S nulami po troch položkách v kolónke netrafených terčov išli aj ďalšia Francúzka Lou Jeanmonnotová, Vittozziová a Nemka Vanessa Voigtová. Na záverečnú stojku prišla ako prvá Voigtová, opäť sklopila všetky terče a uháňala do cieľa. Z kvarteta však bola najpomalšia a musela čakať, ako sa bude dariť jej súperkám. Vittozziová potvrdila streleckú formu a dostala sa na čelo s náskokom 51,9 sekundy pred Nemkou. Radosť jej mohli pokaziť obe Francúzky, no nestalo sa, keďže Simonová i Jeanmonnotová zhodne raz minuli. O zlate bolo viac-menej rozhodnuté, no do boja o medaily prehovorili ešte ďalšie pretekárky s čistou streľbou. Hlavne Nemky Hettichová-Walzová a Selina Grotianová, ktoré vyšli na trať s vyšším štartovými číslami. Obe sklopili všetkých 20 terčov a Hettichová-Walzová vyrazila do záverečného okruhu s mankom sedem sekúnd na Vittozziovú, no s pomalším behom ako má Talianka. Pred priebežne druhou Simonovou však mala náskok 17 sekúnd, dokázala ho udržať a i keď padla v cieli vyčerpaná na zem, mohla oslavovať premiérovú individuálnu medailu z MS, najväčší úspech v kariére i prvú medailu pre Nemecko v Novom Meste na Morave. Životné preteky absolvovala aj devätnásťročná Grotianová, ktorá tesne predbehla Voigtovú a skončila štvrtá. Na bežkách bola najrýchlejšia Braisazová-Bouchetová a napriek trom trestným minútam skončila na ôsmom mieste s mankom len 1:25,8 min na víťazku.tešila sa Hettichová-Walzová. V prvej päťke skončili tri Nemky, ktoré trafili všetky terče, čo sa podarilo dokopy len šiestim pretekárkam z 92-členného štartového poľa. "," dodala.Z trojice Sloveniek predviedla ako-tak dobrú streľbu iba posledná štartujúca s číslom 92 Júlia Machyniaková, ktorá minula tri terče a finišovala na 53. mieste s mankom 6:35,4 minúty. Sestrám Remeňovým sa nedarilo, Zuzana spravila päť chýb a so stratou 9:03,5 minúty obsadila 80. pozíciu, Mária nesklopila až deväť terčov a skončila 85. (+12:02,3 min).