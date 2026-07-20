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Vizitka nového majstra sveta - Španielska

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vizitka nového majstra sveta vo futbale Španielska.

Autor TASR
New York 19. júla (TASR) - Vizitka nového majstra sveta vo futbale Španielska:



Hlavné mesto: Madrid

Počet obyvateľov: 49,687 mil.

Zväz: Kráľovská španielska futbalová federácia

Poradie v rebríčku FIFA: 2. miesto

Cesta za titulom:

H-skupina: Kapverdy 0:0, Saudská Arábia 4:0, Uruguaj 1:0 - víťaz skupiny

Šestnásťfinále: Rakúsko 3:0

Osemfinále: Portugalsko: 1:0

Štvrťfinále: Belgicko 2:1

Semifinále: Francúzsko 2:0

Finále: Argentína 1:0 pp

Účasť na MS: 17-krát (1934, 1950, 1962, 1966, 1978 – 2026)

Najväčšie úspechy: majster sveta v roku 2010 a 2026, štvornásobný majster Európy

Tréner: Luis de la Fuente

Najväčšie hviezdy: Lamine Yamal (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Dani Olmo (FC Barcelona)

Najlepší strelci na turnaji: Mikel Oyarzabal (5), Mikel Merino a Pedro Porro (obaja po 2)
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