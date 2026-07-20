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Vizitka nového majstra sveta - Španielska
Vizitka nového majstra sveta vo futbale Španielska.
Autor TASR
New York 19. júla (TASR) - Vizitka nového majstra sveta vo futbale Španielska:
Hlavné mesto: Madrid
Počet obyvateľov: 49,687 mil.
Zväz: Kráľovská španielska futbalová federácia
Poradie v rebríčku FIFA: 2. miesto
Cesta za titulom:
H-skupina: Kapverdy 0:0, Saudská Arábia 4:0, Uruguaj 1:0 - víťaz skupiny
Šestnásťfinále: Rakúsko 3:0
Osemfinále: Portugalsko: 1:0
Štvrťfinále: Belgicko 2:1
Semifinále: Francúzsko 2:0
Finále: Argentína 1:0 pp
Účasť na MS: 17-krát (1934, 1950, 1962, 1966, 1978 – 2026)
Najväčšie úspechy: majster sveta v roku 2010 a 2026, štvornásobný majster Európy
Tréner: Luis de la Fuente
Najväčšie hviezdy: Lamine Yamal (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Dani Olmo (FC Barcelona)
Najlepší strelci na turnaji: Mikel Oyarzabal (5), Mikel Merino a Pedro Porro (obaja po 2)
Počet obyvateľov: 49,687 mil.
Zväz: Kráľovská španielska futbalová federácia
Poradie v rebríčku FIFA: 2. miesto
Cesta za titulom:
H-skupina: Kapverdy 0:0, Saudská Arábia 4:0, Uruguaj 1:0 - víťaz skupiny
Šestnásťfinále: Rakúsko 3:0
Osemfinále: Portugalsko: 1:0
Štvrťfinále: Belgicko 2:1
Semifinále: Francúzsko 2:0
Finále: Argentína 1:0 pp
Účasť na MS: 17-krát (1934, 1950, 1962, 1966, 1978 – 2026)
Najväčšie úspechy: majster sveta v roku 2010 a 2026, štvornásobný majster Európy
Tréner: Luis de la Fuente
Najväčšie hviezdy: Lamine Yamal (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Dani Olmo (FC Barcelona)
Najlepší strelci na turnaji: Mikel Oyarzabal (5), Mikel Merino a Pedro Porro (obaja po 2)