SÚPERI SLOVÁKOV NA ME: Pozrite si ich vizitky

Na snímke vpravo hráč Slovenska Ondrej Duda a hráč Walesu Ben Cabango počas prípravného zápasu medzi Slovenskom a Walesom na Štadióne Antona Malatinského v Trnave v nedeľu 9. júna 2024. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

vizitka:



riadiaci orgán: Slovenský futbalový zväz (SFZ)



rok založenia: 1938



web: https://www.futbalsfz.sk/



tréner: Francesco Calzona



postavenie v rebríčku FIFA: 48. miesto (k 4. aprílu 2024)



prezývky: sokoli



účasti na ME: 3x (2016, 2020, 2024)



najväčšie úspechy: osemfinále 2016, ako súčasť ČSSR zlato z 1976, bronz 1980



postup na ME: 2. miesto v J-skupine



hviezdy tímu: Milan Škriniar (Paríž SG), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Stanislav Lobotka (SSC Neapol)







nominácia:



brankári:



1 Martin Dúbravka (Newcastle United)



12 Marek Rodák (FC Fulham)



23 Henrich Ravas (New England)



obrancovia:



2 Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín)



3 Denis Vavro (FC Kodaň)



4 Adam Obert (Cagliari Calcio)



6 Norbert Gyömbér (US Salernitana 1919)



14 Milan Škriniar (Paris Saint-Germain)



15 Vernon De Marco (Hatta Club)



16 Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam)



25 Sebastián Kóša (Spartak Trnava)



stredopoliari:



5 Tomáš Rigo (Baník Ostrava)



8 Ondrej Duda (Hellas Verona)



11 László Bénes (Hamburger SV)



13 Patrik Hrošovský (KRC Genk)



19 Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava)



21 Matúš Bero (VfL Bochum)



22 Stanislav Lobotka (SSC Neapol)



útočníci:



7 Tomáš Suslov (Hellas Verona)



9 Róbert Boženík (Boavista FC)



10 Ľubomír Tupta (Slovan Liberec)



17 Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha)



18 David Strelec (ŠK Slovan Bratislava)



20 Dávid Ďuriš (Ascoli Calcio)



26 Ivan Schranz (Slavia Praha)



Belgický hráč Romelu Lukaku (vzadu) strieľa cez luxemburského brankára Anthonyho Morisa v prípravnom zápase Belgicko - Luxembursko v Bruseli 8. júna 2024. Foto: TASR/AP

vizitka:



riadiaci orgán: Kráľovský belgický futbalový zväz (RBFA)



rok založenia: 1895



web: https://www.rbfa.be/



tréner: Domenico Tedesco



postavenie v rebríčku FIFA: 3. miesto (k 4. aprílu 2024)



prezývky: červení diabli "Les Diables rouges"



účasti na ME: 7x (1972, 1980, 1984, 2000, 2016, 2020, 2024)



najväčšie úspechy: striebro 1980, bronz 1972



postup na ME: víťaz F-skupiny



hviezdy tímu: Leandro Trossard (Arsenal Londýn), Kevin De Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (AS Rím)







nominácia:



brankári:



1 Koen Casteels (VfL Wolfsburg)



12 Thomas Kaminski (Luton Town)



13 Matz Sels (Nottingham Forest)



obrancovia:



2 Zeno Debast (Anderlecht Brusel)



3 Arthur Theate (Stade Rennes)



4 Wout Faes (Leicester City)



5 Jan Vertonghen (Anderlecht Brusel)



6 Axel Witsel (Atletico Madrid)



15 Thomas Meunier (Trabzonspor)



21 Timothy Castagne (FC Fulham)



25 Maxim De Cuyper (Club Bruggy)



stredopoliari:



7 Kevin De Bruyne (Manchester City)



8 Youri Tielemans (Aston Villa)



11 Yannick Carrasco (Al Šabab)



16 Aster Vranckx (VfL Wolfsburg)



18 Orel Mangala (Olympique Lyon)



23 Arthur Vermeeren (Atletico Madrid)



24 Amadou Onana (FC Everton)



útočníci:



9 Leandro Trossard (Arsenal Londýn)



10 Romelu Lukaku (AS Rím)



14 Dodi Lukebakio (FC Sevilla)



17 Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo)



19 Johan Bakayoko (PSV Eindhoven)



20 Lois Openda (RB Lipsko)



22 Jeremy Doku (Manchester City)

Ukrajinský futbalista Oleksandr Zubkov v prípravnom zápase proti Poľsku v príprave na ME 2024. Foto: TASR/AP

vizitka:



riadiaci orgán: Ukrajinská futbalová asociácia (UAF)



rok založenia: 1991



web: https://uaf.ua/



tréner: Serhij Rebrov



postavenie v rebríčku FIFA: 22. miesto (k 4. aprílu 2024)



prezývky: modro-žltí



účasti na ME: 4x (2012, 2016, 2020, 2024), 5x ako súčasť ZSSR 1960-1992



najväčšie úspechy: zlato 1960, striebro 1964, 1972 a 1988 ako súčasť ZSSR



postup na ME: 3. miesto v C-skupine (v semifinále play off víťazstvá 2:1 nad Bosnou a Hercegovinou a Islandom)



hviezdy tímu: Andrij Lunin (Real Madrid), Mychajlo Mudryk (Chelsea Londýn), Arťom Dovbyk (FC Girona)







nominácia:



brankári:



1. Heorhij Buščan (Dynamo Kyjev)



12 Anatolij Trubin (Benfica Lisabon)



23 Andrij Lunin (Real Madrid)



obrancovia:



2 Juchym Konopľa (Šachtar Doneck)



3 Oleksandr Svatok (Dnipro-1)



4 Maksym Taloverov (LASK Linz)



13 Iľja Zabarnyj (AFC Bournemouth)



16 Vitalij Mykolenko (FC Everton)



17 Oleksandar Zinčenko (Arsenal Londýn)



21 Valerij Bondar (Šachtar Doneck)



22 Mykola Matvijenko (Šachtar Doneck)



24 Oleksandr Tymčyk (Dynamo Kyjev)



26 Bohdan Michajličenko (Polissja Žitomir)



stredopoliari:



5 Serhij Sidorčuk (Westerlo)



6 Taras Stepanenko (Šachtar Doneck)



8 Ruslan Malinovskyj (FC Janov)



14 Heorhij Sudakov (Šachtar Doneck)



18 Volodymyr Bražko (Dynamo Kyjev)



19 Mykola Šaparenko (Dynamo Kyjev)



útočníci:



7 Andrij Jarmolenko (Dynamo Kyjev)



9 Roman Jaremčuk (FC Valencia)



10 Mychajlo Mudryk (Chelsea Londýn)



11 Arťom Dovbyk (FC Girona)



15 Viktor Cygankov (FC Girona)



20 Oleksandr Zubkov (Šachtar Doneck)



25 Vladyslav Vanat (Dynamo Kyjev)

Lichtenštajnský futbalista Marcel Buchel (vľavo) a rumunský futbalista Darius Olaru v súboji o loptu počas prípravného zápasu Rumunsko - Lichtenštajnsko 7. júna 2024 v Bukurešti. Foto: TASR/AP

vizitka:



riadiaci orgán: Rumunská futbalová federácia (FRF)



rok založenia: 1909



web: https://www.frf.ro/



tréner: Edward Iordanescu



postavenie v rebríčku FIFA: 46. miesto (k 4. aprílu 2024)



prezývky: trikolóroví (Tricolorii)



účasti na ME: 6x (1984, 1996, 2000, 2008, 2016, 2024)



najväčšie úspechy: štvrťfinále (2000)



postup na ME: víťaz I-skupiny



hviezdy tímu: Radu Dragusin (Tottenham Hotspur), Razvan Marin (Empoli), Ianis Hagi (Alaves)







nominácia:



brankári:



1 Florin Nita (Gaziantep)



12 Horatiu Moldovan (Atletico Madrid)



16 Stefan Tarnovanu (FCSB)



obrancovia:



2 Andrei Ratiu (Rayo Vallecano)



3 Radu Dragusin (Tottenham Hotspurs)



4 Adrian Rus (FC Pafos)



5 Ionut Nedelcearu (FC Palermo)



11 Nicusor Bancu (Universitatea Craiova)



15 Andrei Burca (Al-Okhdood)



22 Vasile Mogos (CFR Kluž)



24 Bogdan Racovitan (Raków Čenstochová)



stredopoliari:



6 Marius Marin (AC Pisa 1909)



8 Alexandru Cicaldau (Konyaspor)



10 Ianis Hagi (Deportivo Alaves)



13 Valentin Mihaila (Parma Calcio 1913)



14 Darius Olaru (FCSB)



17 Florinel Coman (FCSB)



18 Razvan Marin (FC Empoli)



20 Dennis Man (Parma Calcio 1913)



21 Nicolae Stanciu (Damac)



23 Deian Sorescu (Gaziantep)



26 Adrian Sut (FCSB)



útočníci:



7 Denis Alibec (Muaither)



9 George Puscas (AS Bari)



19 Denis Dragus (Gaziantep)



25 Daniel Birligea (CFR Kluž)

Bratislava 13. júna (TASR) - Profily, vizitky a nominácie futbalových reprezentácií Slovenska, Belgicka, Ukrajiny a Rumunska v E-skupine ME 2024:Slovenská reprezentácia naštartovala pod taktovkou trénera Francesca Calzonu proces obrodenia. V kvalifikačnej J-skupine skončila druhá za suverénnym Portugalskom, hoci pred jej žrebom figurovala až v piatom výkonnostnom koši. Popri Milanovi Škriniarovi vyrástli ďalšie opory Martin Dúbravka, Dávid Hancko, Stanislav Lobotka a Lukáš Haraslín. Vysoký štandard si držia Peter Pekarík a Juraj Kucka, ktorí zažili ešte premiérovú a zatiaľ jedinú účasť slovenského tímu na MS 2010 v Juhoafrickej republike. Slováci sa na ME predstavia tretíkrát za sebou a pokúsia sa zopakovať postup do osemfinále z Francúzska 2016. V príprave dosiahli dve identické víťazstvá 4:0 nad San Marínom a Walesom.Tretí tím rebríčka FIFA bude patriť k ašpirantom na titul, hoci podľa viacerých odborníkov má jeho "zlatá generácia" najlepšie časy za sebou. Štyria hráči zo súčasného výberu odohrali za národný tím vyše 100 zápasov, belgický tím je vyvážený vo všetkých formáciách a vhodne doplnený o mladíkov (Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Lois Openda). Na ME 2016 a ME 2020 však neprekročil svoj tieň, v oboch prípadoch stroskotal vo štvrťfinále, hoci "papier" ho predurčoval minimálne na semifinále. Belgičania cestujú na šampionát do Nemecka ako víťazi kvalifikačnej F-skupiny, v ktorej nenašli premožiteľa ani v jednom z ôsmich zápasov. Celkovo ich šnúra bez prehry zahŕňa 15 duelov. Naposledy odchádzali "červení diabli" z trávnika zdolaní po prehre 0:2 s Marokom, ktorá im vystavila stopku už v skupinovej fáze MS 2022 v Katare.Ukrajina je papierovo druhý najsilnejší tím základnej E-skupiny. Vo svojom strede má hráčov pôsobiacich v popredných európskych ligách (Andrij Lunin, Oleksandar Zinčenko, Mychajlo Mudryk, Arťom Dovbyk) doplnených o opory Šachtaru Doneck a Dynama Kyjev. Tím nemá slabú stránku, prezentuje sa stabilnými výkonmi a jeho sedemzápasovú šnúru bez prehry ukončili až v júnovom asociačnom termíne Poliaci, ktorí suseda zdolali v príprave 3:1. Ukrajincov čaká štvrtá účasť na ME od rozpadu ZSSR. Do Nemecka sa kvalifikovali až cez play off, v ktorej zdolali oboch účastníkov "slovenskej" skupiny Bosnu a Hercegovinu a Island. Najlepší výsledok finálovom turnaji dosiahli pred tromi rokmi, keď ich vo štvrťfinále vyradili až neskorší finalisti Angličania.Rumuni sa na ME predstavia šiestykrát v histórii. Najväčší úspech dosiahli v roku 2000, keď vypadli až vo štvrťfinále po prehre 0:2 s Talianskom. "Trikolóroví" nemajú v tíme megahviezdy, opierajú sa o kolektívny výkon a najmä pevnú defenzívu. V desiatich kvalifikačných zápasoch tím vedený Edwardom Iordanescuom inkasoval len päťkrát a zdolať ho nedokázali ani jeho konkurenti v I-skupine Švajčiarsko a Izrael. V rebríčku FIFA patrí Rumunom 46. priečka, čo ich radí tesne pred Slovákov. V záverečnej príprave na šampionát uhrali dve bezgólové remízy s Bulharskom a Lichtenštajnskom. V tomto kalendárnom roku ešte nezvíťazili, v marci remizovali so Severným Írskom 1:1 a podľahli Kolumbii 2:3.