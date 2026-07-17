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Vizitky účastníkov finále, Španielska a Argentíny
Argentínčania brali titul na domácom mundiale v roku 1978, o osem rokov neskôr s legendárnym Diegom Maradonom a pred štyrmi rokmi so súčasným hviezdnym lídrom – Lionelom Messim.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Futbalisti Španielska sú vo finále MS po 16 rokoch a len druhý raz vôbec. Pri svojej predošlej účasti sa tešili z doposiaľ jediného titulu. Ich súper z Argentíny je v pozícii obhajcu a môže sa stať len tretím v histórii a prvým od MS 1962, ktorý titul obháji a získa celkovo už štvrtý primát.
Španieli vstupovali do turnaja ako jeden z najtechnickejších tímov a najväčších favoritov vôbec. Momentálne druhé mužstvo rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (za Argentínou) pozostáva zo 16 hráčov, ktorí sa tešili z triumfu na uplynulých ME v Nemecku. Po prekvapivej remíze na úvod s Kapverdami (0:0) už nezakopli a postupne zdolali Saudskú Arábiu, Uruguaj, Rakúsko, Portugalsko, Belgicko a naposledy v semifinále Francúzsko. Momentálne disponujú skóre 13:1 a ich najväčšou silou je obrana a držanie lopty. To je momentálne v hodnote 58 percent, teda najlepšie na turnaji.
Argentínčania brali titul na domácom mundiale v roku 1978, o osem rokov neskôr s legendárnym Diegom Maradonom a pred štyrmi rokmi so súčasným hviezdnym lídrom – Lionelom Messim. Okrem toho boli vo finále trikrát (1930, 1990, 2014). Messi je už na šiestom svetovom šampionáte a počas skupinovej fázy oslávil 39. narodeniny. Jeho tím na rozdiel od Španielov na záverečnom turnaji nezaváhal ani raz, aj keď mal na mále v šestnásťfinále proti Kapverdom (3:2 pp) a osemfinále proti Egyptu, ktoré musel otáčať (3:2). V základnej skupine si Argentínčania poradili s Alžírskom, Rakúskom a Jordánskom, vo štvrťfinále zdolali Švajčiarov, taktiež po predĺžení, a v semifinále Anglicko. Ako silná zbraň úradujúcich majstrov sa tak javí kondícia a mentalita otáčať zápasy a rozhodovať v ich závere.
Španieli vstupovali do turnaja ako jeden z najtechnickejších tímov a najväčších favoritov vôbec. Momentálne druhé mužstvo rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (za Argentínou) pozostáva zo 16 hráčov, ktorí sa tešili z triumfu na uplynulých ME v Nemecku. Po prekvapivej remíze na úvod s Kapverdami (0:0) už nezakopli a postupne zdolali Saudskú Arábiu, Uruguaj, Rakúsko, Portugalsko, Belgicko a naposledy v semifinále Francúzsko. Momentálne disponujú skóre 13:1 a ich najväčšou silou je obrana a držanie lopty. To je momentálne v hodnote 58 percent, teda najlepšie na turnaji.
Argentínčania brali titul na domácom mundiale v roku 1978, o osem rokov neskôr s legendárnym Diegom Maradonom a pred štyrmi rokmi so súčasným hviezdnym lídrom – Lionelom Messim. Okrem toho boli vo finále trikrát (1930, 1990, 2014). Messi je už na šiestom svetovom šampionáte a počas skupinovej fázy oslávil 39. narodeniny. Jeho tím na rozdiel od Španielov na záverečnom turnaji nezaváhal ani raz, aj keď mal na mále v šestnásťfinále proti Kapverdom (3:2 pp) a osemfinále proti Egyptu, ktoré musel otáčať (3:2). V základnej skupine si Argentínčania poradili s Alžírskom, Rakúskom a Jordánskom, vo štvrťfinále zdolali Švajčiarov, taktiež po predĺžení, a v semifinále Anglicko. Ako silná zbraň úradujúcich majstrov sa tak javí kondícia a mentalita otáčať zápasy a rozhodovať v ich závere.
ŠPANIELSKO
počet obyvateľov: 49,7 milióna
dresy: červeno-tmavomodré, biele
účasti na MS: 16x
najväčšie úspechy: 1x majstri sveta (2010), finále (2026)
tréner: Luis de la Fuente
ARGENTÍNA
počet obyvateľov: 47 miliónov
dresy: bielo-modré, tmavomodré
účasti na MS: 18x
najväčšie úspechy: 3x majster sveta (1978, 1986, 2022)
tréner: Lionel Scaloni
počet obyvateľov: 49,7 milióna
dresy: červeno-tmavomodré, biele
účasti na MS: 16x
najväčšie úspechy: 1x majstri sveta (2010), finále (2026)
tréner: Luis de la Fuente
ARGENTÍNA
počet obyvateľov: 47 miliónov
dresy: bielo-modré, tmavomodré
účasti na MS: 18x
najväčšie úspechy: 3x majster sveta (1978, 1986, 2022)
tréner: Lionel Scaloni