Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. február 2026Meniny má Eleonóra
< sekcia Šport

VK SLÁVIA SPU Nitra vs TJ Slávia Svidník 3:2 v 16. kole Niké extraligy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

olo to pre nich už 13. víťazstvo v ročníku a naďalej figurujú na prvom mieste tabuľky s trojbodovým náskokom na Komárno, ktoré odohralo o zápas viac.

Autor TASR
Ilustračná snímka.
Foto: TASR - Michal Svítot
Bratislava 21. februára (TASR) - Volejbalisti VK SLÁVIA SPU Nitra zvíťazili nad TJ Slávia Svidník 3:2 v sobotňajšom zápase 16. kola Niké extraligy. Bolo to pre nich už 13. víťazstvo v ročníku a naďalej figurujú na prvom mieste tabuľky s trojbodovým náskokom na Komárno, ktoré odohralo o zápas viac.



Niké extraliga, 16. kolo

VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slovan Bratislava 1:3 (14, -29, -11, -21)



VK SLÁVIA SPU Nitra - TJ Slávia Svidník 3:2 (21, -23, 18, -27, 10)



TJ Spartak Myjava - HIT MTF Trnava 3:0 (16, 18, 18)



RIEKER UJS Komárno - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (21, 16, 24)






.

Neprehliadnite

Rezort po zemetrasení neeviduje zranenia, zbiera informácie o škodách

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 21. februára

ONLINE ZOH 2026: Semifinálový zápas SR: USA - Slovensko