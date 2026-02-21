< sekcia Šport
VK SLÁVIA SPU Nitra vs TJ Slávia Svidník 3:2 v 16. kole Niké extraligy
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Volejbalisti VK SLÁVIA SPU Nitra zvíťazili nad TJ Slávia Svidník 3:2 v sobotňajšom zápase 16. kola Niké extraligy. Bolo to pre nich už 13. víťazstvo v ročníku a naďalej figurujú na prvom mieste tabuľky s trojbodovým náskokom na Komárno, ktoré odohralo o zápas viac.
Niké extraliga, 16. kolo
VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slovan Bratislava 1:3 (14, -29, -11, -21)
VK SLÁVIA SPU Nitra - TJ Slávia Svidník 3:2 (21, -23, 18, -27, 10)
TJ Spartak Myjava - HIT MTF Trnava 3:0 (16, 18, 18)
RIEKER UJS Komárno - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (21, 16, 24)
