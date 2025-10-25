Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
25. október 2025
VK Slovan Bratislava vstúpil víťazne do nového ročníka Niké extraligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

VK Slovan Bratislava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (10, 18, 17).

Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava vstúpili víťazne do nového ročníka Niké extraligy. V úvodnom kole uspeli na domácej palubovke proti Tatranu Banská Bystrica hladko 3:0. Doma nezaváhali ani hráči Slávie Svidník, ktorí zdolali VK MIRAD UNIPO Prešov 3:1.



Niké extraliga mužov - 1. kolo

VK Slovan Bratislava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (10, 18, 17)

66 minút, rozhodcovia: Viktoríni-Lisá, Juráček, 350 divákov.



TJ Slávia Svidník - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:1 (-23, 21, 23, 17)

103 minút, rozhodcovia: Porvazník, Höger
