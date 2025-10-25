< sekcia Šport
VK Slovan Bratislava vstúpil víťazne do nového ročníka Niké extraligy
Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava vstúpili víťazne do nového ročníka Niké extraligy. V úvodnom kole uspeli na domácej palubovke proti Tatranu Banská Bystrica hladko 3:0. Doma nezaváhali ani hráči Slávie Svidník, ktorí zdolali VK MIRAD UNIPO Prešov 3:1.
Niké extraliga mužov - 1. kolo
VK Slovan Bratislava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (10, 18, 17)
66 minút, rozhodcovia: Viktoríni-Lisá, Juráček, 350 divákov.
TJ Slávia Svidník - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:1 (-23, 21, 23, 17)
103 minút, rozhodcovia: Porvazník, Höger
