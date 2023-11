Volejbalisti VKP Bratislava aj VK Prešov postúpili do semifinále SP

VKP FTVŠ UK Bratislava - TJ Slávia Svidník 3:2 (18, -22, -24, 15, 13)



103 minút, rozhodovali: Sarka, Moravčík



/prvý zápas 3:0, do semifinále postúpilo VKP/







VK MIRAD UNIPO Prešov - SŠŠ Trenčín-Projekt RD SVF 3:1 (19, 23, -23, 20)



98 minút, rozhodovali: Hudák, Dunčko



/prvý zápas 3:0, do semifinále postúpil Prešov/







TJ Spartak Myjava - VK Slávia SPU Nitra 3:0 (16, 17, 13)



62 minút, rozhodovali: Čuntala, Kováč



/prvý zápas 3:0, do semifinále postúpila Myjava/







Rieker UJS Komárno - ŠVK Tatran Banská Bystrica-Slovenská Ľupča 3:0 (15, 11, 17)



62 minút, rozhodovali: Szász, Toman



/prvý zápas 3:1, do semifinále postúpilo Komárno/







Bratislava 8. novembra (TASR) - Volejbalisti VKP Bratislava, VK Prešov, Spartak Myjava a UJS Komárno uspeli po prvých zápasoch aj v stredajších odvetách a postúpili do semifinále Slovenského pohára.