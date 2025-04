VKP FTVŠ UK Bratislava získal trinásty titul majstra Slovenska

Niké extraliga mužov - piaty zápas finále play off /na 4 víťazstvá/:



VKP FTVŠ UK Bratislava - Rieker UJS Komárno 3:0 (12, 19, 19)



rozhodcovia: Juráček, Tiršel.



/konečný stav série: 4:1, titul získal VKP/



prehľad majstrov SR:



2025 - VKP FTVŠ UK Bratislava



2024 - Rieker UJS Komárno



2023 - VKP Bratislava



2022 - Rieker UJS Komárno



2021 - Rieker UJS Komárno



2020 - bez majstra (sezónu predčasne ukončila pandémia koronavírusu)



2019 - VK Prievidza



2018 - VK Prievidza



2017 - VKP Bystrina SPU Nitra



2016 - VK Bystrina SPU Nitra



2015 - VK MIRAD PU Prešov



2014 - Chemes Humenné



2013 - Volley Team UNICEF Bratislava



2012 - Chemes Humenné



2011 - VKP Bratislava



2010 - Chemes Humenné



2009 - VKP Bratislava



2008 - Chemes Humenné



2007 - VK Cityfarma Nové Mesto nad Váhom



2006 - VKP Bratislava



2005 - VK PU Prešov



2004 - VKP Bratislava



2003 - ŠK Matador Púchov



2002 - ŠK Matador Púchov



2001 - Petrochema Dubová



2000 - ŠK Matador Púchov



1999 - VKP Bratislava



1998 - VKP Bratislava



1997 - VKP Bratislava



1996 - VKP Bratislava



1995 - VKP Bratislava



1994 - VKP Bratislava



1993 - VKP Bratislava











Bratislava 24. apríla (TASR) - Volejbalisti VKP FTVŠ UK Bratislava získali už trinásty titul majstra Slovenska. Z triumfu v Niké extralige sa tešili po ročnej pauze, keď vo štvrtkovom piatom finálovom dueli zdolali obhajcov trofeje z Rieker UJS Komárno 3:0 na sety a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy.Volejbalisti VKP vstúpili do vyraďovačky ako víťazi základnej časti, ktorú ovládli o jedenásť bodov práve pred Komárnom. V semifinále vyradili v najkratšom možnom čase Nitru (3:0) a vo finále prehrali len druhý domáci zápas. Vo štvrtok však mali v Gopass aréne v Bratislave piaty duel od začiatku pod kontrolou a svoj vlastný rekord v počte titulov zvýšili na trinásť (1993-1999, 2004, 2006, 2009, 2011, 2023, 2025). Druhé v poradí je Humenné so štyrmi prvenstvami (2008, 2010, 2012, 2014), po tri majú na konte Púchov (2000, 2002, 2003) a Komárno (2021, 2022, 2024), ktoré prehralo druhýkrát z piatich účastí vo finále.V súboji o bronz zvíťazil VK Slávia SPU Nitra nad TJ Spartak Myjava 3:1 na zápasy.Hráči VKP išli od úvodu za triumfom. Jedinú prehru vo finálovej sérii zaznamenali v druhom domácom stretnutí, keď súperom podľahli 0:3 a podobný priebeh nechceli vo štvrtok dopustiť. Duel otvorili päťbodovou sériou a onedlho viedli 11:2. Prvý set bol jasne v ich réžii a po smeči Šellonga ho vyhrali 25:12. Druhé dejstvo bolo vyrovnanejšie a hostia sa dostali prvýkrát v zápase do vedenia za stavu 3:2. Potom sa striedali body po jednom na oboch stranách, no od stavu 11:11 išli do trháku opäť hráči VKP. Odpútali sa na štyri body (17:13) a set dotiahli do víťazného konca - 25:19. Komárno malo v treťom náskok 5:1, na čo zareagoval domáci tréner Pělucha time outom a jeho zverenci takmer okamžite vyrovnali na 6:6. Po úspešnom trojbloku (7:7) sa odpútali na dva body, no Komárno stiahlo a dokázalo aj ďalší štvorbodový náskok súpera z 17:13 na 19:18. Záver setu však opäť patril rekordnému majstrovi, ktorý vyhral 25:19 a spečatil zisk titulu.