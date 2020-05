Vláda austrálskeho Queenslandu pozastavila kandidatúru na OH 2032

Brisbane 25. mája (TASR) - Vláda austrálskeho štátu Queensland pre pandémiu koronavírusu pozastavila kandidatúru na usporiadanie olympijských hier v roku 2032. Centrom OH malo byť mesto Brisbane.



Podľa queenslandskej premiérky Annastacie Palaszczukovej sa diskusie o kandidatúre na OH 2032 pozastavili na neurčito. Austrálsky olympijský výbor rozhodnutie podporuje. Dôvodom tohto kroku je koncentrácia štátu na riešenie pandémie a jej ekonomických dopadov. V Queenslande zaznamenali k pondelku 1056 prípadov ochorenia COVID-19, šesť osôb zomrelo. Drvivá väčšina ľudí sa však už vyliečila, momentálne evidujú v štáte iba dvanásť ochorení, za uplynulých 24 hodín nikto nepribudol.



V Austrálii sa najväčší športový sviatok konal naposledy v roku 2000, keď ho hostilo Sydney. Brisbane kandidovalo na usporiadanie OH v roku 1992, ale prehralo s Barcelonou. Informovali o tom austrálske médiá.