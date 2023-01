Vladimir Kličko kritizuje zmenu postoja MOV: Budete spolupacháteľmi

Kyjev 31. január (TASR) - Zlatý olympijský medailista v boxe Vladimir Kličko nesúhlasí s možnou účasťou ruských športovcov na OH 2024 v Paríži. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) minulý týždeň oznámil, že pokračuje v práci na návrhu, ktorý by im umožnil súťažiť na hrách pod neutrálnou vlajkou.



"Drahý Thomas Bach, svet vás sleduje a história vás bude súdiť. Držím palce s rozhodovaním," citovala agentúra AP vyjadrenie Klička, ktoré natočil na video v blízkosti zbombardovaných budov. "Reprezentujete univerzálne hodnoty tolerancie a mieru. Hovorím vám: 'Rusi sú olympijskí šampióni v zločinoch proti civilistom.' Pokiaľ priradíte olympijský vlajku k týmto zločinom, stanete sa spolupáchateľom tejto ohavnej vojny," pridal tvrdé slova zlatý medailista z Atlanty 1996. Pripojil sa tak k prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorý Bacha vyzval, aby navštívil vojnou postihnuté mesto Bachmut.



Ruskí a bieloruskí športovci boli v dôsledku vojenskej invázie na Ukrajinu vylúčení z veľkej väčšiny medzinárodných podujatí. MOV však minulú stredu uviedol, že postoj k nim by sa mal zmeniť. Kým po začiatku invázie odporučil všetkým federáciám, aby športovcov z týchto krajín vylúčili zo svojich podujatí, teraz MOV vyzval, aby sa so všetkými zaobchádzalo rovnako bez ohľadu na to, aký pas vlastnia. Olympijská rada Ázie (OCA) medzičasom ponúkla Rusom a Bielorusom možnosť súťažiť na tohtoročných Ázijských hrách, prostredníctvom ktorých sa môžu na olympijské hry kvalifikovať. Vyjadrenia ukrajinských predstaviteľov MOV dôrazne odmietol a označil ich za "hanlivé".



Prípadnú účasť Rusov a Bielorusov budú musieť ešte odsúhlasiť jednotlivé strešné organizácie olympijských športov. Ich vedúci predstavitelia sa ohľadom tejto problematiky stretnú 3. marca. Podľa informácií AP je nepravdepodobná ich účasť na futbalovom turnaji – Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa obáva bojkotu zápasov s Ruskom zo strany ostatných tímov.