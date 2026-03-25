< sekcia Šport
Vladimir Kličko oslavuje 50 rokov
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 25. marca (TASR) - Spolu s bratom Vitalijom boli viac ako dve desaťročia dominantnou silou v boxerskom ringu. Počas kariéry bol viacnásobným majstrom sveta v ťažkej váhe a dlhé roky držiteľom unifikovaných titulov. Ukrajinský boxer Vladimir Kličko oslávi v stredu 25. marca 50 rokov.
„Dr. Steelhammer“, ako sa mu prezývalo pre jeho silu knokautových úderov, nebol len silovým boxerom, ale známy bol aj rýchlosťou v ringu, silou a pohyblivosťou, čo je v jeho váhovej kategórii skôr rarita. Mladší z bratského dua Kličkovcov zaujal ešte ako amatér, keď vybojoval na olympijských hrách 1996 v Atlante zlato v superťažkej váhe. Túto časť kariéry zakončil s obdivuhodnou bilanciou 134 výhier (z toho 65 KO spôsobom) a len šiestich prehier.
Medzi profesionálmi si na svoj prvý titulový opasok musel počkať do roku 2000, keď zdolal Američana Chrisa Byrda v súboji o titul v ťažkej váhe organizácie WBO. Do tejto časti kariéry vstúpil 24 víťazstvami v rade. Po pár prekvapujúcich zaváhaniach odštartoval v roku 2004 s bratom Vitalijom dominantnú éru boxu v ťažkej váhe, ktorá dostala pomenovanie „Kličkova éra“.
Vladimir Kličko sa dokonca dostal do Guinnessovej knihy rekordov, celkovo bol majstrom sveta v ťažkej váhe 4382 dní. Rekordérom je aj v najvyššom počte odboxovaných zápasov o titul majstra sveta - 29, okrem toho má na svojom konte ďalšie významné míľniky. Svojim vplyvom a úspechmi sa zaradil medzi historicky najúspešnejších profesionálnych boxerov a v roku 2021 uviedli Ukrajinca hneď pri prvej možnosti do Medzinárodnej siene slávy boxu.
Vo svojej boxerskej kariére mal viacero pamätných rivalít, najmä s Davidom Hayem, Alexandrom Povetkinom, Tysonom Furym alebo Anthonym Joshuom. Rukavice povesil na klinec 3. augusta 2017 s bilanciou 64 výhier zo 69 zápasov, vo svojej zbierke mal 11 majstrovských opaskov. Viackrát sa dostal na zoznam najlepšie zarábajúcich športovcov podľa magazínu Forbes, celkovo si počas kariéry prišiel na približne 150 miliónov amerických dolárov. Zaujímavosťou bolo, že si nikdy v profesionálnom zápase nezmeral sily so svojím starším bratom.
Výraznú stopu zanechal Kličko aj mimo ringu, ako jeden z 15 žijúcich športovcov sa dostal na zoznam Športových šampiónov UNESCO a je tiež držiteľom najvyššieho štátneho vyznamenania v Ukrajine - Radu slobody. Okrem iného sa vyhranil voči ruskej agresii na Ukrajine, keď sa zúčastnil na tzv. Euromajdane. Spolu s bratom vstúpili vo februári 2022 do Sily územnej obrany, ktorej cieľom je ochrana hlavného mesta Kyjeva.
Kličkovci majú vo vesmíre po sebe pomenovaný Asteroid s označením 212723.
