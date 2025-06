Vladivostok potvrdil angažovanie slovenského brankára Húsku

Vladivostok 22. júna (TASR) - Ruský hokejový klub Admiral Vladivostok na sociálnych sieťach potvrdil angažovanie slovenského brankára Adama Húsku. Dvadsaťosemročný účastník tohtoročného svetového šampionátu v Štokholme sa vráti do KHL po sezóne strávenej vo švajčiarskom Lugane. Na východe Ruska bude hrať spolu so svojím krajanom Máriom Grmanom.



Húska obliekal počas dvoch sezón (2022-2024) dres Torpeda Nižnij Novgorod. Predtým pôsobil v zámorí, kde si pripísal jeden štart v NHL za New York Rangers.