Vlajkonosiči Grigar a Paňková si užili otvárací ceromoniál aj v daždi

Paríž 26. júla (TASR) - Ako 169. v poradí sa predstavila slovenská výprava, ktorá bola na jednej lodi so športovcami zo Slovinska a Somálska. Slovenskú vlajku držali vodní slalomári Jakub Grigar a Zuzana Paňková. Tá sa stala najmladšou slovenskou vlajkonosičkou v ére samostatnosti, debutantka na olympijskej divokej vode poniesla zástavu štyri mesiace pred dovŕšením 20. narodenín. Zážitok jej nepokazil ani vytrvalý dážď. "Napriek tomu, že sme boli úplne mokrí, som si to nesmierne užívala. Keď sme videli slovenskú vlajku, nás to nabilo znovu energiou. Bol to neskutočný pocit. Trochu sme mokrí, ale sme na to zvyknutí. My sme mokrí každý deň," povedala Paňková.



Grigar štartuje v Paríži už na svojich tretích olympijských hrách, v Riu de Janeiro 2016 skončil v K1 na 5. mieste, v Tokiu 2020 bol strieborný. "Na jednej strane to bolo náročné, lebo predsa len ten dážď to naše mávanie zosilnel, ale je to naozaj veľká česť a radosť. Myslím si, že sme si to veľmi užili. Neľutujem, že som sem išiel, dúfam, že sa nám podarí dostať sa čím skôr na olympijskú dedinu, aby sme sa čím skôr prezliekli a nedajbože neochoreli. Snažil som sa zostať bez pršiplášťa, povedali nám, že tí, čo nesú vlajku, musia zostať pekní. Nebol to veľký problém, veď väčšinu života strávime vo vode. Niesť na olympijských hrách národnú vlajku je vždy veľká pocta," vyznal sa Grigar.



Na samý záver zožala najhlasitejšie ovácie najväčšia loď s domácim tímom, ktorú viedli plavec Florent Manaudou a diskárka Melina Robertová-Michonová. Vlajok ďalších krajín sa chopili basketbalista LeBron James a tenistka Coco Gauffová (USA), skokani do výšky Mutaz Issa Baršim (Katar) a Gianmarco Tamberi (Taliansko), kladivárka Anita Wlodarczyková (Poľsko) či šprintér Andre De Grasse (Kanada).



Ceremoniál tradične spestril bohatý sprievodný program, ktorý zmapoval francúzsku históriu a kultúru. Heslom otváracieho ceremoniálu bolo "Ca ira", teda "Vyjde to". V úvodnom videosegmente sa objavil legendárny francúzsky futbalista Zinedine Zidane, ktorý odovzdal olympijskú pochodeň v parížskom metre skupinke detí. V rámci programu vystúpila americká popová hviezda Lady Gaga, ktorá zaspievala francúzsku kabaretnú pieseň "Mon Truc en Plumes". Jej predstavenie bolo prekvapením, keďže nebola uvedená v programe prístupnom pre médiá. Zaspievali aj Aya Nakamurová či Celine Dion, nechýbal kankán v prevedení tanečníc z Moulin Rouge, zahral aj hudobný zbor republikánskej gardy. Triumf lásky dokumentovalo obrovské srdce nad francúzskou metropolou, zneli i tóny Marseillaisy, ktorú zo strechy Grand Palais predniesla speváčka Axelle Saint-Cirelová. Organizátori si pripomenuli aj významné ženy francúzskej histórie. V hlavnom meste svetovej módy nemohla chýbať ani módna prehliadka plná rôznych zaujímavých kreácií. Réžia potom prestrihla obraz na Tahiti, kde sa uskutočnia súťaže v surfovaní.



Tanečníci z celej Európy oslavovali rôznorodosť, čo je jedna z hlavných myšlienok olympiády. Miesto si našla pieseň Imagine od Johna Lennona, ktorú zaspievala Juliette Armanetová a bola zakončená výzvou na svetový mier. Nasledovala spomienka na autora myšlienky obnovy OH baróna Pierra de Coubertina a za tónov olympijskej hymny príslušníci francúzskych ozbrojených síl slávnostne vztýčili olympijskú vlajku.



Konaniu veľkolepej udalosti nezabránil ani dážď či nočné útoky na železničnú sieť vo Francúzsku. Ceremoniál prebehol za prísnych bezpečnostných opatrení, nasadených bolo 45.000 policajtov a vojakov. Prezident Emmanuel Macron už dávnejšie naznačil, že organizátori mali pripravený aj plán B a C, ak by okolnosti nepriali usporiadaniu slávnosti na Seine, k tomu však nemuseli pristúpiť.