Vlajkonosičmi Slovenska na EYOF 2025 budú Valko a Hanušovský

Skopje 20. júla (TASR) – Slovenskú výpravu na otváracom ceremoniáli Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2025 v Skopje povedú plavkyňa Karolína Valko a taekwondista Richard Hanušovský. Obaja mladí športovci ponesú slovenskú zástavu počas nedeľňajšieho slávnostného otvorenia najväčšieho mládežníckeho multišportového podujatia v Európe. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) o tom informoval na portáli olympic.sk.



Karolína Valko, členka Športového plaveckého klubu Kúpele Piešťany, patrí medzi najvýraznejšie talenty slovenského diaľkového plávania. Na tohtoročných juniorských ME obsadila v pretekoch na 5 km piate miesto, pričom medaila jej ušla len o 2,5 sekundy. Ide o najlepší juniorský výsledok slovenského diaľkového plávania v ére samostatnosti. „Byť vlajkonosičkou pre mňa veľa znamená. Som hrdá, že môžem reprezentovať Slovensko, a viem, že si tento moment budem pamätať celý život,“ uviedla Valko.



Spolu s ňou ponesie slovenskú vlajku aj Richard Hanušovský, člen ŠKP Ilyo-taekwondo Košice a Juniorského olympijského tímu 2025. Hanušovský má za sebou aj štart na juniorských MS v Kórejskej republike. „Je to pre mňa veľká česť. Dúfam, že otvárací ceremoniál budú sledovať aj ľudia doma, najmä v mojej rodnej Šaci,“ povedal 17-ročný športovec. Taekwondo sa pritom na EYOF predstaví po prvý raz vôbec.



Slovenská výprava dorazila do dejiska festivalu v sobotu a ubytovala sa v priestoroch študentského domova Goce Delčev. V nedeľu športovci absolvovali obhliadky športovísk a prvé tréningy. Večer ich čakal otvárací ceremoniál. Európsky olympijský festival mládeže sa koná každé dva roky pod hlavičkou Európskych olympijských výborov. Je určený pre športovcov vo veku od 14 do 18 rokov a ponúka im jedinečnú príležitosť získať skúsenosti z medzinárodného prostredia. EYOF 2025 sa uskutoční od 20. do 26. júla, Slovensko bude reprezentovať 64 športovcov (31 chlapcov a 33 dievčat) v 12 z 15 športov zaradených do programu.