< sekcia Šport
Vlajku Slovinska ponesú na otváracom ceremoniáli súrodenci Prevcovci
Z pohľadu slovinských výprav na olympijských hrách ide o historický moment, prvýkrát budú držať vlajku brat a sestra.
Autor TASR
Ľubľana 2. februára (TASR) - Vlajkonosičmi Slovinska na otváracom ceremoniáli na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo budu súrodenci Nika a Domen Prevcovci. V pondelok o tom informoval Slovinský olympijský výbor (OKS).
Z pohľadu slovinských výprav na olympijských hrách ide o historický moment, prvýkrát budú držať vlajku brat a sestra. Obaja reprezentanti Slovinska sú úspešnými skokanmi na lyžiach a priebežnými lídrami poradia Svetového pohára. Informovala agentúra STA.
Z pohľadu slovinských výprav na olympijských hrách ide o historický moment, prvýkrát budú držať vlajku brat a sestra. Obaja reprezentanti Slovinska sú úspešnými skokanmi na lyžiach a priebežnými lídrami poradia Svetového pohára. Informovala agentúra STA.