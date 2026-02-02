Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vlajku Slovinska ponesú na otváracom ceremoniáli súrodenci Prevcovci

Na snímke slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc. Foto: TASR/AP

Z pohľadu slovinských výprav na olympijských hrách ide o historický moment, prvýkrát budú držať vlajku brat a sestra.

Autor TASR
Ľubľana 2. februára (TASR) - Vlajkonosičmi Slovinska na otváracom ceremoniáli na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo budu súrodenci Nika a Domen Prevcovci. V pondelok o tom informoval Slovinský olympijský výbor (OKS).

Z pohľadu slovinských výprav na olympijských hrách ide o historický moment, prvýkrát budú držať vlajku brat a sestra. Obaja reprezentanti Slovinska sú úspešnými skokanmi na lyžiach a priebežnými lídrami poradia Svetového pohára. Informovala agentúra STA.
.

