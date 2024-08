Vlajku SR na záverečnom ceremoniáli ponesú Forsterová a Salkazanov

Paríž 10. augusta (TASR) - Vlajkonosičmi slovenskej výpravy na záverečnom ceremoniáli Hier XXXIII. olympiády v Paríži budú atlétka Viktória Forsterová a zápasník Tajmuraz Salkazanov. V sobotu to v priestoroch slovenského domu potvrdil vedúci slovenskej výpravy Roman Buček.



Vlajkonosičov slovenskej výpravy vybralo vedenie spomedzi športovcov a športovkýň, ktorí sú ešte v závere olympijských hier v Paríži. Forsterová štartovala v behoch na 100 m a 100 m prek. V oboch nepostúpila do semifinále. Salkazanov v kategórii do 74 kg obsadil po prehrách v 1. kole i repasáži konečné 10. miesto. "Formát ceremoniálu bude odlišný od otváracieho, krajiny budú nastupovať samostatne. Z olympijskej dediny odchádzame medzi pol šiestou a pol siedmou a predpokladaný návrat je pred polnocou," povedal Buček.



Záverečný ceremoniál sa uskutoční v nedeľu 11. augusta na štadióne Stade de France. Režisérom programu bude opäť Thomas Jolly, ktorý pripravoval aj otvárací ceremoniál na Seine.