Vlaňajšia šťuka La ligy Girona zatiaľ zaostáva, Sanchez je optimista

Girona 26. augusta (TASR) - Futbalisti FC Girona boli v uplynulej sezóne 2023/24 príjemné prekvapenie španielskej La ligy, no po dvoch kolách nového ročníka majú na konte iba bod. Oba doterajšie zápasy odohrali na ihriskách súperov, keď s Betisom remizovali 1:1 a v nedeľu podľahli Atleticu Madrid 0:3. Tréner Michel Sanchez po zápase uviedol, že nepochybuje o tom, že sa jeho tím dostane na vlnu úspešnejších výsledkov.



Sezóna 2024/25 je pre Gironu piata v najvyššej španielskej súťaži. Po troch ročníkoch, v ktorých boli jej maximom dve umiestnenia na 10. mieste, prišla sezóna 2023/24 a na jej konci sa Girona umiestnila za gigantmi Realom Madrid a FC Barcelona. S 85 gólmi a rozdielom skóre +39 bola v lige druhá za Realom. Už prípravné zápasy však naznačili, že boj o popredné priečky nebude jednoduchý. Sanchezovi zverenci mali v siedmich prípravných dueloch bilanciu jedno víťazstvo, tri remízy a tri prehry a presvedčivo nevstúpili ani do La ligy. V zápase proti Atleticu im vzali nádej na úspech góly zo záveru prvého polčasu a úvodu druhého. "Až do prvého inkasovaného gólu (v 39. minúte, pozn.) sme mali zápas pod kontrolou. Síce sme pre domácich nepredstavovali veľké nebezpečenstvo, no neboli sme ani stiahnutí v obrane. Mali sme rýchlosť, vedeli sme sa dostať hlbšie do ich defenzívy, no viac sme nedokázali. Nepochybujem o tom, že tento tím bude tvrdo pracovať a vyhrávať zápasy," uviedol Sanchez.



V pozápasovom rozhovore uviedol, že podiel na slabšom bodovom zisku v úvodných dvoch kolách mala aj absencia domáceho prostredia. To sa zmení v ďalšom zápase, keď Girona vo štvrtok 29. augusta privíta Osasunu.