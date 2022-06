Vlasov vyhral 5. etapu Okolo Švajčiarska a je novým celkovým lídrom

Výsledky 5. etapy Okolo Švajčiarska:



1. Alexander Vlasov (Rus./BORA-hansgrohe) 4:30:28 h

2. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost)

3. Jakob Fuglsang (Dán./Israel - Premier Tech)

4. Geraint Thomas (V. Brit./INEOS Grenadiers) všetci rovnaký čas ako víťaz

5. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates) +5 s

6. Felix Grosschartner (Rak./BORA-hansgrohe)

7. Stefan Küng (Švajč./Groupama-FDJ)

8. Sergio Higuita (Kol./BORA-hansgrohe)

9. Maximiliian Schachmann (Nem./BORA-hansgrohe) všetci +6

10. Sebastian Reichenbach (Švajč./Groupama-FDJ) +9

..., 82. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +27:19



Celkové poradie:



1. Vlasov 22:16:56

2. Fuglsang +6 s

3. Thomas +7

4. Andreas Kron (Dán./Lotto Soudal) +14

5. Küng

6. Higuita obaja +16

7. Powless +28

8. Grosschartner +40

9. Reichenbach +43

10. Andreas Lelnessund (Nór./DSM) +44

..., 105. SAGAN +57:34



Novazzano 16. júna (TASR) - Ruský cyklista Alexander Vlasov sa stal víťazom 5. etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec BORY-hansgrohe triumfoval na 190,1 km dlhej trase z Ambri do Novazzana pred Američanom Neilsonom Powlessom. Vlasov zároveň vyzliekol zo žltého dresu pre lídra celkového poradia Brita Stephena Williamsa. Tretí skončil Dán Jakob Fuglsang. Slovenský reprezentant Peter Sagan nebojoval o popredné priečky a obsadil 82. miesto so stratou 27:19 min na Vlasova.Pred štartom etapy odstúpil z pretekov holandský tím Jumbo-Visma, dôvodom bolo prepuknutie koronavírusu. Pre pozitívny test na Covid-19 nemohol pokračovať ani Brit Adam Yates z Ineosu. Na čele etapy so zvlneným profilom sa sformovala vedúca päťčlenná skupinka, v ktorej boli Johan Jacobs (Movistar), Alexander Kamp (Trek-Segafredo), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies) a Claudio Imhof (Swiss Cycling).Únik si postupne vypracoval takmer šesťminútový náskok. Pri prvom prejazde Novazzanom 55 km pred cieľom jazdili vpredu už iba Dillier s Kampom, pelotón na nich strácal dve a pol minúty. Dillier sa odpútal od svojho kolegu z úniku, no necelých 15 km pred cieľom ho balík favoritov na etapový triumf pohltila. V záverečnom špurte päťčlennej skupinky sa presadil Vlasov, ktorý v celkovom poradí vedie o šesť sekúnd pred Fuglsangom.