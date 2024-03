Vlasov vyhral 7. etapu Paríž - Nice, na čele zostal McNulty

výsledky 7. etapy Paríž - Nice (Nice - La Madone d'Utelle, 104 km):



1. Aleksandr Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) 2:44:03 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal QuickStep) +8 s, 3. Primož Roglič (Slovin./Bora-Hansgrohe), 4. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 5. Matteo Jorgenson (USA/Visma) všetci rovnaký čas, 6. Santiago Buitrago (Kol./Bahrajn-Victorious) +13, 7. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) +27, 8. Wilco Keldermann (Hol./Visma) +31, 9. Aurelien Paret Peintre (Fr./AG2R La Mondiale) +36, 10. Luke Plapp (N.Zél./Jayco AlUla) +40

celkové poradie:



1. McNulty 25:00:28 h, 2. Jorgenson +4 s, 3. Skjelmose +35, 4. Evenepoel +36, 5. Plapp +47, 6. Roglič +1:21

La Madone d'Utelle 9. marca (TASR) - Ruský cyklista Aleksandr Vlasov vyhral sobotňajšiu 7. etapu pretekov Paríž - Nice. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil v záverečnom stúpaní a 104 km dlhú trasu z Nice do La Madone d'Utelle zvládol za 2:44:03 hodiny. Druhý skončil Belgičan Remco Evenepoel zo Soudalu QuickStep a tretí bol Slovinec Primož Roglič (Bora), obaja stratili osem sekúnd.Po predposlednej etape sa na čele celkového poradia udržal Američan Brandon McNulty v drese SAE Team Emirates, ktorý prišiel do cieľa na 7. mieste so stratou 27 sekúnd. Druhý v celkovom poradí je jeho krajan Matteo Jorgenson (Visma) s mankom štyri sekundy, tretí Dán Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) stráca 35 s.