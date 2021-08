VIDEO: Vlček je rád, že presedlal na 500-ku, oslavy bronzu si užil

Na snímke slovenskí rýchlostní kanoisti zľava Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek počas tlačovej konferencie po návrate z Olympijských hier v Tokiu, kde vybojovali bronzovú medailu 10. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke slovenský rýchlostný kanoista Samuel Baláž počas tlačovej konferencie s členmi slovenského štvorkajaka po návrate z Olympijských hier v Tokiu, kde vybojovali bronzovú medailu 10. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 10. augusta (TASR) - Štvrtá olympijská medaila v kariére Erika Vlčeka je bronzového lesku, pre najúspešnejšieho slovenského rýchlostného kanoistu má však cenu zlata. V novom olympijskom cykle sa dokázal preorientovať z kilometra na 500-ku a v Tokiu potvrdil, že vo veku 39 rokov je stále platnou súčasťou štvorkajaka.Do slovenskej vlajkovej lode sa tentokrát nominoval až na poslednú chvíľu po internom rozstrele s Csabom Zalkom. Vlček priznal, že to bol veľký nápor na psychiku.uviedol po návrate z Tokia.Desaťnásobný majster sveta považuje za dobrý krok, že na základe rozhovorov s trénerom Petrom Likérom sa rozhodol presedlať na päťstovku. Oslavy bronzu si užil priamo v japonskej metropole i v komárňanskej lodenici spolu s fanúšikmi.dodal pre TASR Vlček.Oslavy v Komárne si užil aj Adam Botek, pre ktorého to je prvá olympijská medaila.Aj Samuel Baláž vybojoval olympijský kov hneď pri svojej premiére pod piatimi kruhmi. V K2 na 1000 m s Botekom nepostúpili do A-finále a skončili na desiatom mieste, "háčik" slovenskej káštvorky sa však cez to rýchlo preniesol.Myšák bol na OH 2016 v Riu de Janeiro členom strieborného štvorkajaku, teraz rozšíril svoju zbierku o bronz. Má pre neho o to väčšiu cenu, že sa dokázal vrátiť medzi kajakársku špičku po dvoch operáciách ramena.priznal odchovanec nováckej kanoistiky. Tokijský úspech ocenil aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel: