Vlček sa teší na šiestu olympiádu: Splnil sa mi sen

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovenskému rýchlostnému kanoistovi Erikovi Vlčekovi sa splnil sen štartovať na šiestej olympiáde. O nomináciu do káštvorky na OH 2020 v Tokiu však musel tuho bojovať v náročnej pondelkovej internej kvalifikácii. S Csabom Zalkom sú dlhoroční "parťáci", sedeli spolu v K4 i K2, no na bratislavskom Zemníku si na vode nič nedarovali.



"S Csabom sa dobre poznáme, sme veľmi dobrí kamaráti. Je to dobrý chalan aj kajakár. Bolo to veľmi tesné. Celé sa to vyvinulo tak, že v K4 mohol byť v Tokiu iba jeden z nás a druhému zostal v ruke čierny Peter. Dnes som bol lepší ja. Simulovali sa podobné podmienky ako budú v Tokiu, absolvovali sme dve jazdy v K1 na 400 m. Je to približne rovnaký kus ako v K4 na 500 m. S Csabom aj po športovom súboji ostaneme naďalej kamaráti," uviedol pre TASR Vlček.



Päť olympijských štartov majú na svojom konte plavkyňa Martina Moravcová, sánkarka Mária Jasenčáková, vodný slalomár Michal Martikán, strelec Jozef Gönci, biatlonistka Martina Halinárová i bežci na lyžiach Ivan Bátory s Martinom Bajčičákom. Šesťkrát však ešte nebol na olympiáde žiaden slovenský športovec. Vzpierač Martin Tešovič sa prebojoval na šesť OH, no reálne štartoval iba na štyroch. "Veľmi ma teší, že som sa k tomu dopracoval. Som veľmi rád, že sa mi podarilo splniť cieľ. Na všetkých predchádzajúcich olympiádach som štartoval v K4 a veľmi som chcel ísť aj do Tokia ako člen káštvorky. Nejde tu o nejaké lámanie rekordov. Pre mnohých športovcov je už samotná účasť na OH vrchol kariéry," zdôraznil trojnásobný olympijský medailista.



Aj v Tokiu chce bojovať o cenné kovy. "Chceme spraviť čo najlepší výsledok. Loď je dobre poskladaná, chalani majú formu. Môžeme sa na seba spoľahnúť, je tam vzájomná dôvera. Nie som vyslovený líder, ale mám skúsenosti. Ak budem mať nápad ako byť lepší, chcem ho využiť. Ďalšia medaila by bola obrovský úspech, bolo by to niečo úžasné. V Tokiu budú veľmi náročné podmienky, no veríme, že sa na ne dobre pripravíme," dodal desaťnásobný majster sveta, ktorý spoločne so Samuelom Balážom, Denisom Myšákom a Adamom Botekom už v pondelok zamieril na týždňové sústredenie do maďarského Szolnoku.