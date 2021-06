Vlček vidí účasť v Tokiu iba v K4: Inak to nemá význam

Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenskí rýchlostní kanoisti sa budú od pondelka v maďarskom Szolnoku pripravovať na OH 2020 v Tokiu. Tréner káštvorky Peter Likér by chcel mať už v tom čase jasno o zložení lode. O poslednom členovi K4 sa rozhodne medzi Erikom Vlčekom a Csabom Zalkom.



Slovenský štvorkajak v zložení Adam Baláž, Denis Myšák, Zalka, Adam Botek získal pred piatimi dňami na ME v Poznani striebornú medailu na olympijskej 500 m trati. V polovici mája v 1. kole Svetového pohára v Szegede sa predstavilo kvarteto Baláž, Myšák, Vlček, Botek a vo finále K4 obsadilo šieste miesto. "Je to veľmi ťažké rozhodovanie. Každý má obrovskú výkonnosť a K4 funguje výborne s jedným aj s druhým. Chvalabohu sa nám vytvorila aj excelentná K2 s posádkou Baláž, Botek, ktorá má podľa mňa rovnakú šancu na medailu ako K4. Takže to nie je ľahké rozhodnúť. Musíme zobrať všetky aspekty. Sadneme si s pretekármi a funkcionármi, rozoberieme to pekne bez hádok. Ale budem rád, ak by sme sa rozhodli čo najskôr. Budúci týždeň ideme na sústredenie a tam už chceme mať pokoj na prípravu. Nie je dobré naťahovať niekoho ešte ďalší týždeň. Chalani sa musia zariadiť a nie byť v neistote," uviedol Likér.



Tréner nepovedal, koho v K4 uprednostňuje, ale jeho slová niečo naznačili: "Ja s tou posádkou doslova žijem. Obe sú veľmi dobré. Musíme si vykomunikovať nejaké nedorozumenia. Pre mňa je veľmi dôležitá aj K1. Máme spôsob ako rozdať karty na to, aby Erik zažil šiestu olympiádu. Ale nechce ísť singel. A tu je medzi nami taký zdravý spor. Ja chcem, aby išiel tak či tak. Či v K1, alebo v K4. Je to veľká vec pre ŠCP, aj pres slovenskú kanoistiku a aj pre klub. Šesť účastí na olympiáde ešte nikto nemal."



Veľmi dobre sa ukazuje aj posádka K2. Baláž s Botekom skončili v Szegede tretí, na ME v Poznani vybojovali na kilometri striebro. "Zobrali do K2 nový štýl. Dobehli za mnou tréneri Francúzska aj Talianska s tým, že čo blbneme, že chalani každého rozhodia vysokým tempom a ostatní na to nie sú zvyknutí. Samo s Adamom ukazujú veľmi vysokú výkonnosť. Máme len jediný problém, že sme ešte nezažili vietor do chrbta, čo nám viac sadne," dodal Likér.



Botek s Balážom po Poznani vyslovili želanie získať medailu aj na OH 2020 v Tokiu. Tréner Likér však vysvetlil: "Aby každý pochopil, my na K2 vôbec netrénujeme. K2 na 1000 metrov sa trénuje špecificky. A títo chalani idú z tréningu K4 500 na K2 1000. My máme nevýhodu v tom, že sa tomu nevenujeme a nikto z ostatných lodí K4 500 nejde v Tokiu na K2 1000. Ale keďže sú chalani takto od prírody talentovaní, musíme ísť do toho. Musíme sa prispôsobiť podmienkam a skúsime urobiť to, čo ešte nikto neurobil."



Rozhodnutie o štvrtom členovi posádky v K4 nesie Vlček zatiaľ bez nervozity. Dvojnásobný držiteľ striebra z OH 2008 v Pekingu i OH 2016 v Riu de Janeiro a držiteľ bronzu z OH 2004 v Aténach by sa chcel rozlúčiť s kariérou účasťou na šiestej olympiáde. Nie však za každú cenu. "Neviem ako som na tom. Ja som zaujal také stanovisko, že pokiaľ nebudem sedieť v K4, tak nemám záujem o olympiádu. Ja viem, že to možno znie čudne, ale nechcem ísť do Tokia len na nejaký výlet, aj keď by to bola moja šiesta olympiáda, čo sa ešte nikomu nepodarilo. Ale ja som chodil na OH vždy bojovať o medailu a v inej disciplíne ako v K4 to pre mňa nemá význam," uzavrel Vlček.