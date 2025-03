Vlci hrali v B. Bystrici s čistou hlavou, Varga: Chceme ukončiť sériu

Banská Bystrica (TASR) – Hokejistov Žiliny delí jeden zápas od postupu do semifinále play off Tipos extraligy. Vo štvrťfinálovej sérii hranej na štyri víťazstvá vedú nad Banskou Bystricou 3:1 na zápasy a už v utorok na domácom ľade môžu potvrdiť postup medzi elitnú štvorku.



Tím spod Dubňa vyhral prvý domáci duel, v druhom utrpel debakel 0:8, avšak rýchlo sa otriasol a pod Urpínom dvakrát uspel. V treťom zápase série vyhral 5:2 a štvrtý zvládol po predĺžení 4:3. „Dobre sme začali, vyhrávali sme 2:0, potom sa Bystrica dotiahla, v druhej tretine nám to viac uchádzalo. Tam mal súper viac šancí. Škoda záveru, že sme to nedokázali udržať a domáci vyrovnali v hre bez brankára. Do Bystrice sme však išli s čistou hlavou po tej domácej prehre 0:8, lebo séria bola 1:1. Ideme totiž od zápasu k zápasu a to nám vychádza,“ hovoril na tlačovej konferencii po zápase útočník Žiliny Róbert Varga, ktorý strelil v sobotňajšom štvrtom stretnutí pod Urpínom dva góly, keď ešte v prvej tretine zvýšil stav na 2:0 a v predĺžení sa postaral o rozhodujúci štvrtý zásah mužstva. A to hral až v štvrtej formácii. „Naša päťka robí to čo má, veľmi dobre sme si sadli, plníme to, čo od nás tréneri chcú, vychádzajú nám určité veci a prináša to svoje ovocie,“ netajil 28-ročný krídelník, ktorý hrá za Žilinu tretiu sezónu.



Štvrtý štvrťfinálový duel série mohol rozhodnúť už v 54. minúte, kedy sa za stavu 2:3 predral pred bránku, no mieril pred jej úplne odkrytou časťou do žŕdky. K tomuto momentu poznamenal: „Mal som veľkú šancu, no bola z toho žŕdka, už tam som mohol možno celý zápas rozhodnúť. Bolo by 2:4. Nerobil som si však z tohto momentu ťažkú hlavu cez prestávku po tretej tretine. V predĺžení to napokon Peťo Galamboš urobil neskutočne, už keď išiel za bránku, tak som len čakal, kedy to príde pred ňu a snažil som sa to tam dať.“ Varga napokon v 68. minúte z medzikružia presne namieril do odkrytej časti Émondovej svätyne a mohol sa tešiť z tretieho štvrťfinálového víťazstva nad Banskou Bystricou, ku ktorému ešte dodal: „Tento zápas bol zatiaľ najťažší a každý ďalší bude ťažší a ešte ťažší. V piatom zápase doma budeme chcieť začať minimálne tak ako v tomto štvrtom. Budú tam diváci, prídu nás podporiť vo veľkom počte, čo nás bude hnať dopredu. Vynasnažíme sa to zvládnuť. Chceme v utorok vyhrať a ukončiť sériu.“



Banskobystričania sú sklamaní. Hoci v sobotu prehrávali 0:2, v druhej tretine vyrovnali a mali šance aj na otočenie stavu. Tretí gól však nepridali a dal ho napokon v tretej tretine súper. „Nevyšiel nám začiatok, dobiehali sme stratu, no podarilo sa nám vyrovnať. Mali sme takzvané momentum v predĺžení na našej strane, boli tam šance, ale nedotiahli sme to do víťazného konca. Bohužiaľ,“ hodnotil prehru sklamaným dojmom bystrický útočník Oleksij Myklucha, ktorý presne vie, čo by mohlo na Žilinu platiť, aby sa ešte séria vrátila pod Urpín: „Chceme hrať ofenzívny hokej. Musíme zachytiť najmä úvod zápasu, tlačiť sa do bránky, dať prvý gól. A aj keď ho nedáme, musíme sa držať pokope tak ako v sobotu, keď sme vyrovnali a mohli aj otočiť duel. Síce nám to nevyšlo, ale dúfam, že v budúcom zápase tie góly budú padať a vyhráme.“



Vo štvrťfinálovej sérii medzi Žilinou a Banskou Bystricou doposiaľ platí pravidlo, že mužstvo, ktoré dá prvý gól, tak zvíťazí. Tím spod Dubňa má teraz prvý pokus na jej ukončenie už v utorok na domácom ľade.