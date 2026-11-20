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Vlci Žilina prehrali v zápase s HK 32 Liptovský Mikuláš 4:5
Duel tímov z vedúcich pozícií ligovej tabuľky mal od začiatku potrebný náboj a tempo, Vlci išli do vedenia v 11. minúte zásluhou Petra Repčíka.
Autor TASR
Žilina 20. novembra (TASR) - Hokejisti tímu Vlci Žilina prehrali v 20. kole Tipsport ligy na domácom ľade s Liptovským Mikulášom 4:5 po predĺžení. Na víťazstve Liptákov sa dvoma gólmi podieľal Max Ferkodič.
Duel tímov z vedúcich pozícií ligovej tabuľky mal od začiatku potrebný náboj a tempo, Vlci išli do vedenia v 11. minúte zásluhou Petra Repčíka. Liptáci však bojovali a odmenou im boli dve vydarené akcie v podaní Ferkodiča v 16. a 19. minúte, po ktorých bol stav zápasu 1:2. V druhej časti hry opäť skórovali ako prví Žilinčania, na 2:2 vyrovnal v polovici zápasu Brant Harris. Lenže znovu prišli chyby Vlkov v obrane, a zverenci Aleša Tottera sa v priebehu dvoch minút dostali do vedenia o dva góly. Tretia tretina priniesla hneď v 41. minút kontaktný gól Vlkov z hokejky Kamila Walegu. Ten vlial domácim hokejistom do žil obrovskú energiu a preťažená obrana hostí mala plné ruky a nohy práce. Vyrovnanie prišlo v 53. minúte po exportnej strele Michala Čajkovského. Žilinčania dokonca išli do vedenia o 17 sekúnd neskôr, ale gól napokon neplatil. V predĺžení rozhodol po 17 sekundách o zisku dvoch bodov pre Liptovský Mikuláš Brandon Coe.
Duel tímov z vedúcich pozícií ligovej tabuľky mal od začiatku potrebný náboj a tempo, Vlci išli do vedenia v 11. minúte zásluhou Petra Repčíka. Liptáci však bojovali a odmenou im boli dve vydarené akcie v podaní Ferkodiča v 16. a 19. minúte, po ktorých bol stav zápasu 1:2. V druhej časti hry opäť skórovali ako prví Žilinčania, na 2:2 vyrovnal v polovici zápasu Brant Harris. Lenže znovu prišli chyby Vlkov v obrane, a zverenci Aleša Tottera sa v priebehu dvoch minút dostali do vedenia o dva góly. Tretia tretina priniesla hneď v 41. minút kontaktný gól Vlkov z hokejky Kamila Walegu. Ten vlial domácim hokejistom do žil obrovskú energiu a preťažená obrana hostí mala plné ruky a nohy práce. Vyrovnanie prišlo v 53. minúte po exportnej strele Michala Čajkovského. Žilinčania dokonca išli do vedenia o 17 sekúnd neskôr, ale gól napokon neplatil. V predĺžení rozhodol po 17 sekundách o zisku dvoch bodov pre Liptovský Mikuláš Brandon Coe.
Tipsport liga - 20. kolo:
Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:5 pp (1:2, 1:2, 2:0 - 0:1)
Góly: 11. Repčík (Hecl, Koyš), 30. Harris (Hecl, Mucha), 41. Walega, 53. Čajkovský (Petráš) - 16. Ferkodič (Vankúš), 19. Ferkodič (Nespala), 35. Chyzowski, 36. De La Gorgendiere, 61. Coe. Rozhodovali: Crman, Fridrich - Durmis, Knižka, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2733 divákov.
Žilina: Janus - Miller, Gajdoš, Gachulinec, Čajkovský, Dyakov, Korenčík, Vajko, Macák - Repčík, Walega, Š. Petráš - Ritchie, Harris, Hecl - Vašaš, Galamboš, Koyš - Mucha, Dej, Výhonský
Liptovský Mikuláš: Karejev - Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, A. Čajkovič, Acolatse - Sukeľ, Šatan, Vojtech - Chovan, Coe, Chyzowski - Nespala, Vankúš, Ferkodič - Podolinský, Uhrík, Molnár
Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:5 pp (1:2, 1:2, 2:0 - 0:1)
Góly: 11. Repčík (Hecl, Koyš), 30. Harris (Hecl, Mucha), 41. Walega, 53. Čajkovský (Petráš) - 16. Ferkodič (Vankúš), 19. Ferkodič (Nespala), 35. Chyzowski, 36. De La Gorgendiere, 61. Coe. Rozhodovali: Crman, Fridrich - Durmis, Knižka, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2733 divákov.
Žilina: Janus - Miller, Gajdoš, Gachulinec, Čajkovský, Dyakov, Korenčík, Vajko, Macák - Repčík, Walega, Š. Petráš - Ritchie, Harris, Hecl - Vašaš, Galamboš, Koyš - Mucha, Dej, Výhonský
Liptovský Mikuláš: Karejev - Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, A. Čajkovič, Acolatse - Sukeľ, Šatan, Vojtech - Chovan, Coe, Chyzowski - Nespala, Vankúš, Ferkodič - Podolinský, Uhrík, Molnár