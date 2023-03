Vlci Žilina sa stali pred záverečným kolom SHL víťazmi základnej časti

SHL - 43. kolo:



HK Gladiators Trnava - HK ESMERO Skalica 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)



Góly: 21. Antonov (Miklík, Kukumberg), 27. Ružek (Kupka), 49. Antonov (Kukumberg, Miklík), 59. Holovič (Jurák, Ejem) – 24. Hujsa (Vidovič, Kotvan). Rozhodovali: Čahoj, Krajčík - Hajnik, Rehák, vylúčení: 3:1, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 785 divákov







HK Brezno Knights - HK VITAR Martin 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)



Góly: 9. Uhliar (Krasničan, G. Olejník), 47. Kaščák (Krasničan, Rákoš) – 7. Poliaček (Juščák, J. Nemec), 16. Juščák (Ďurina, Petran), 21. Tyczynski (Charvát, Petran), 27. Poliaček, 31. Milý. Rozhodovali: Vido, Krist - Ščurka, T. Valachovič, vylúčení: 3:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 112 divákov







HK MŠK Indian Žiar nad Hronom - VLCI Žilina 1:5 (1:0, 0:4, 0:1)



Góly: 8. V. Fekiač (Jakúbek, Gabri) – 28. M. Halama (Grebenščikov, Kluka), 29. S. Rehák (Melcher), 33. R. Varga (M. Novák), 35. Melcher (S. Rehák, Bečka), 60. Kluka (Jakubík, Grebenščikov). Rozhodovali: Rojík, Smrek - Riš, Beniač, vylúčení: 7:7, navyše: Gábor - Pacalej obaja 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 574 divákov







Modré krídla Slovan - HC 19 Humenné 4:3 pp a sn (0:0, 1:1, 2:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 25. Lopuchovský, 49. Fetkovič (Lipiansky, Dej), 51. Lipiansky (Fetkovič, Dej), rozhodujúci nájazd: Žabka – 31. Zahradník (Safaralejev, Trandin), 59. Legalin (Kudin), 60. Krajňák. Rozhodovali: M. Valachovič, Adamec - Šefčík, Drblík, vylúčení: 5:2, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 166 divákov







TSS Group Spartak Dubnica - HC Topoľčany 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)



Góly: 44. Beták (Zaťko), 58. Géci (P. Mikuš, Škvarek) – 59. H. Ručkay (Hvila, Tomčák). Rozhodovali: vylúčení: 4:6, navyše: Dosek (Topoľčany) 5+DKZ za nedovolené bránenie v hre, 613 divákov







HK Levice - HK ‘95 Považská Bystrica 7:6 (2:2, 3:1, 2:3)



Góly: 16. Vorona (Rodionov, Leščenko), 20. Pohl (Leščenko, Rodionov), 25. Pohl (Král), 34. Krieger (Leščenko), 35. Leščenko (Svitana, Rais), 42. Leščenko (Rodionov, Svitana), 60. Rais – 3. Haluška (Švantner, Rufati), 15. Švantner (Sádecký, Droppa), 24. Huna (Omelka), 45. Zlocha (Ligas), 56. Tománek (Huna, Lušňák), 59. Huna (Hlinka). Rozhodovali: Fridrich, Crman - Bezák, Danko, vylúčení: 2:3, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 340 divákov

Bratislava 1. marca (TASR) - Hokejový klub Vlci Žilina sa stal v predstihu pred záverečným kolom víťazom základnej časti Tipos SHL.Žilinčania v stredu zdolali na ľade súpera Žiar nad Hronom 5:1 a na čele tabuľky majú nedostihnuteľný šesťbodový náskok pred Humenným. V poslednom kole sa stretnú v piatok 3. marca na domácom ľade s posledným Breznom.Následne bude víťaz základnej časti čakať na vývoj osemfinálovej kvalifikácie, ktorá určí jeho súpera vo štvrťfinále play off. Pre Vlkov sa začne vyraďovacia fáza domácim dvojzápasom 16. resp. 17. marca.Rozhodnuté nie je o zložení štvrťfinalistov, ani o tom, kto uzavrie prvú desiatku a postúpi do baráže o štvrťfinále. Pred záverečným kolom prenikol do prvej šestky tím Modré krídla Slovan, ktorý zdolal Humenné (4:3 pp a sn).Dramatický bude aj boj o desiatu priečku, kde sa Levice vďaka triumfu nad Považskou Bystricou (7:6), dotiahli na Topoľčany, pričom oba tímy majú zhodne po 59 bodov. V prípade rovnosti bodov však budú oslavovať postup Topoľčany, ktoré vedú 3:1 na vzájomné zápasy.