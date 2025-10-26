< sekcia Šport
Vlci Žilina zdolali Banskú Bystricu 4:3 po predĺžení
Na prvý puk v sieti sa pod Dubňom čakalo iba 49 sekúnd, po ktorých poslal Banskú Bystricu do vedenia Šoltés.
Autor TASR
Žilina 26. októbra (TASR) - Vlci Žilina predĺžili svoju víťaznú sériu v hokejovej Tipsport lige na sedem zápasov. V nedeľňajšom stretnutí 15. kola zdolali Banskú Bystricu 4:3 po predĺžení a vďaka lepšiemu skóre sa udržali na čele tabuľky pred Nitrou. Skončila sa bodová séria Cartera Turnbulla vo farbách „baranov“.
Dvadsaťsedemročný kanadský útočník nepridal 15. zápas s aspoň bodom od začiatku novej sezóny, napriek tomu je však s 25 bodmi (16+9) lídrom bodovania celej súťaže. Na prvý puk v sieti sa pod Dubňom čakalo iba 49 sekúnd, po ktorých poslal Banskú Bystricu do vedenia Dávid Šoltés. V závere prvého dejstva dokázal vyrovnať Brendan Ranford, no rovnakou mincou odpovedal na začiatku tretej časti Jakub Dubravík. Osemnásťročný útočník skóroval aj v 45. minúte a domáci prvýkrát v zápase viedli. Duel poslal do predĺženia hosťujúci Andrej Kukuča a v ňom rozhodol v prospech Žiliny Ryder Korczak. Turnbull vyšiel bodovo naprázdno prvýkrát v ročníku.
Tipsport liga - 15. kolo:
Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica 4:3 pp (1:1, 0:0, 2:2 - 1:0)
Góly: 20. Ranford (Diakov, Holenda), 42. Dubravík (Juščák, Baláž), 45. Dubravík (Chicoine, Korczak), 64. Korczak (Ranford) – 1. Šoltés (Kukuča, Gron), 42. Myklucha (Faith, Galipeau), 54. Kukuča (Lee, Messner). Rozhodcovia: Baluška, Crman - Knižka, Orolin, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3695 divákov
Žilina: Rychlík – Rajnoha, Gachulinec, Chicoine, Korenčik, Diakov, Holenda, Urdák – Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Šmída, Kosmachuk – Dubravík, Baláž, Juščák – Koyš, Dej, Vašaš
Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Zeleňák, Michalčin – Faith, Myklukha, Turnbull – Šoltés, Gron, Kukuča – Kabáč, Zigo, Valach – Jasenec, Messner, Ondrušek
