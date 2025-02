Vlci Žilina zdolali Duklui Trenčín 2:1 pp v dohrávke 19. kola

Tipos extraliga - dohrávka 19. kola:



DOXXbet Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 39. Fejes (Miller, Walega), 65. Kolenič (Baláž, Diakov) - 55. Lapšanský (MacDougall, Mráz). Rozhodcovia: Výleta, Baluška - Kacej, Jedlička, vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2422 divákov.



Vlci Žilina: LaCouvée - Miller, Tourigny, Korenčík, Gachulinec, Diakov, Holenda - Mucha, Walega, Fejes - Ranford, Baláž, Tkáč - Kolenič, Dej, Koyš - Varga, Galamboš, Juščák

Trenčín: Grigals - MacDougall, Starosta, Hatala, Laurenčík, Macejko, Hlaváč, Hrenák - Krajč, Stapley, Ahl - Josling, Mráz, Leskinen - Tomík, Lapšanský, Krajčovič - Green, Kalis, Hudec

hlasy po zápase /zdroj: TASR/:



Milan Bartovič, tréner Žiliny: "Na oboch stranách chytali výborne brankári, oba góly padli v presilových hrách. Bol to trochu taký play off hokej. Tak asi bude vyzerať play off - budú rozhodovať opory v bránke a výnimočné tímy. V prvej tretine sme mali trošku problém s rozohrávkou Dukly, zmenili sme potom trochu forčeking a začali sme si vytvárať viac šancí. Naše oslabenia boli vynikajúce, boli sme však nedisciplinovaní, na tom musíme popracovať. Bolo tam veľa vylúčení, zbytočné fauly, na to si treba dať pozor. Vybojovali sme veľké víťazstvo. Ustáli sme obrovské oslabenie 3 na 4 v predĺžení, chalani ho zahrali vynikajúco a potom sme dali gól."



Tommi Hämäläinen, tréner Trenčína: "Bol to dobrý zápas. Náš súper bol silný, aj my sme podali dobrý výkon. Bol to vyrovnaný duel, som veľmi hrdý na mojich hráčov, máme svoju kvalitu a to sa musí niekedy ukázať. V takýchto tesných súbojoch rozhodujú maličkosti, na to sa treba pripraviť a v tom sme dnes neboli úspešní."

Žilina 26. februára (TASR) - Hokejisti Žiliny zdolali v stredajšej dohrávke 19. kola Tipos extraligy doma Duklu Trenčín 2:1 po predĺžení a poistili si štvrté miesto v tabuľke. Na tretiu Nitru strácajú tri body, pred piatou Banskou Bystricou majú trojbodový náskok.Víťazný gól "vlkov" strelil Jakub Kolenič 22 sekúnd pred koncom predĺženia. Trenčín zostal na ôsmej priečke, tri kolá pred koncom základnej časti zaostáva za šiestym Slovanom Bratislava o šesť bodov.