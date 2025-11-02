< sekcia Šport
Vlci Žilina zdolali HK Duklu 5:4 v 17. kole
Autor TASR
Trenčín 2. novembra (TASR) - Hokejisti tímu Vlci Žilina uspeli v 17. kole Tipsport ligy na ľade HK Dukla Trenčín 5:4. Po piatkovej prehre v Poprade sa tak vrátili na víťaznú vlnu, hoci premrhali štvorgólový náskok. O ich triumfe rozhodol 16 sekúnd pred koncom v oslabení Peter Galamboš.
Hostia sa ujali vedenia už v 3. minúte, keď Chicoine zužitkoval prihrávku Koyša. V 7. minúte zvýšil náskok Žiliny Vašaš, keď tečoval strelu Gachulinca. V druhej tretine po presných zásahoch Kosmachuka s Dúbravíkom odskočili hostia na 4:0, no Trenčania nezložili zbrane. Ešte do prestávky znížili na 2:4 a v úvode tretieho dejstva zásluhou Belleriveho stiahli manko na rozdiel jediného gólu. V 58. minúte Varone vyrovnal na 4:4, no v závere rozhodol o triumfe Žiliny Galamboš po samostatnom úniku v oslabení.
17. kolo Tipsport ligy:
HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)
Góly: 33. Descheneau (Vitolinš, Starosta), 39. Lapšanský (Vitolinš, Šiška), 41. Bellerive (Varone, Baptiste), 58. Varone (Bellerive) - 4. Chicoine (Koyš, Šmída), 7. Vašaš (Gachulinec, Koyš), 25. Kosmachuk (Mucha, Lacouvée), 32. Dúbravík (Šmída, Ranford), 60. Galamboš. Rozhodovali: Novák, Crman – Frimmel, Bezák, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1
Trenčín: Hrenák – Hlaváč, Drgoň, Starosta, Goljer, Mikúš, Hatala, Laurenčík, Dudáš – Bellerive, Varone, Baptiste – Stránsky, Vitolinš, Descheneau – Hudec, Krajč, Krajčovič – Lašpanský, Šiška, Maruna
Žilina: Lacouvée – Vajko, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Diakov, Holenda - Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Šmída, Kosmachuk – Dúbravík, Baláž, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš
HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Góly: 20. O'Connor (Pecararo, Acolatse), 39. Pecararo (Shinnimin), 55. Bačik (Jendek, Pecararo), 60. O'Connor (Takáč) - 32. Messner (Šoltés, Galipeau), 42. Zigo (Turnbull, Galipeau), 58. Turnbull. Rozhodcovia: Orolin, J. Konc ml. - D. Konc ml., Jurčiak, vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4334 divákov
Slovan: Andrisík - Maier, O'Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Ličko - Takáč, Peterek, Varga - Dmowski, Elson, Bondra - Pecararo, Jendek, Shinnimin - Kukumberg, Solenský, Petriska - Preisinger
B. Bystrica: Rabčan - Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Zeleňák, Michalčin - Faith, Myklucha, Turnbull - Šoltés, Messner, Kukuča - Kabáč, Zigo, Valach - Matoušek, Gron, Jasenec
HK Spišská Nová Ves - HK Poprad 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Góly: 21. Giroux (Laferriere-Mailfatt, Zajac), 29. Laferriere-Mailfatt (Ališauskas, Žiak), 43. Džugan (Drábek), 45. Rapáč (Turanský, Džugan) - 14. Lefebvre (Calof, Cracknell), 19. Sproul. Rozhodcovia: Žák, Krajčík - Tomáš, Pribula, vylúčení: 1:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2890 divákov.
Spišská Nová Ves: Godla - Romaňák, Zajac, Žiak, Ališauskas, Groch, Tóth - Laferriere-Mailfait, Giroux, Rapáč - Turanský, Viedenský, Archambault - Džugan, Bortňák, Drábek - Belluš, Vartovník, Števuliak - Frankovič
Poprad: Belányi - Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, Fereta, Nemčík - Calof, Cracknell, Bracco - Výhonský, Suchý, Török – Šotek, Urbánek, Nauš – Gabor, Bjalončík, Majdan,
