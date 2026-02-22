< sekcia Šport
Vlci Žilina zdolali po predĺžení HC Slovan Bratislava
Žilina dosiahla piate víťazstvo z uplynulých šiestich duelov, pre Slovan to bola prehra po trojzápasovej sérii úspechov.
Autor TASR
Žilina 22. februára (TASR) - Hokejisti Žiliny uspeli v stretnutí 50. kola Tipsport ligy proti Slovanu Bratislava výsledkom 3:2 po predĺžení. Vlci dokázali štyri sekundy pred koncom tretej tretiny vyrovnať a následne hneď v prvej minúte extra času rozhodli o triumfe pred svojimi divákmi. Víťazný gól zaznamenal kanadský obranca Brenden Miller.
Tipsport liga - 50. kolo:
Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava 3:2 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 4. Gachulinec (Chicoine, Walega), 60. Mucha (Walega, Korczak), 61. Miller (Ranford) – 25. Dmowski (Petriska, Fabuš), 60. O'Connor (Pecararo, Elson). Rozhodcovia: Krajčík, Konc ml. - Stanzel, Hercog, vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2356 divákov.
Žilina: Rychlík – Gachulinec, Pobežal, Korenčík, Chicoine, Holenda, Miller, Beták – Baláž, Korczak, Ranford – Kolenič, Walega, Tkáč – Vašaš, Galamboš, Koyš – Bartovič, Dej, Mucha
Slovan: Kiviaho – Turan, Zeleňák, Královič, Bačik, O'Connor, Maier, Fabuš – Bakoš, Marcinko, Varga – Pecararo, Elson, Dmowski – Bondra, Peterek, Nijhoff – Petriska, Jendek, Šimun
