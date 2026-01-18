< sekcia Šport
Vlci Žilina zvíťazili v zápase HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2
Domáci inkasovali už v druhej minúte z hokejky Michaela Farrena, na jeho gól odpovedal v polovici zápasu Gabriel Chicoine.
Autor TASR
Žilina 18. januára (TASR) - Hokejisti Žiliny vyhrali v domácom dueli 40. kola Tipsport ligy nad Liptovským Mikulášom 3:2. Zverenci Milana Bartoviča dokázali zdolať svojho nedeľného súpera na tretí pokus. V tabuľke sa držia na tretej priečke, pričom štvrtá Banská Bystrica a piate Košice strácajú štyri body. Obaja však majú zápas k dobru. Liptákom patrí siedme miesto.
Domáci inkasovali už v druhej minúte z hokejky Michaela Farrena, na jeho gól odpovedal v polovici zápasu Gabriel Chicoine. V závere druhej tretiny sa však Liptáci dostali do početnej výhody a po góle Tomáša Záborského to dlho vyzeralo na tretie víťazstvo hostí v sezóne proti Žiline. Vlci napokon potvrdili, že sú na domácom ľade najlepším mužstvom. V 56. minúte pridal druhý gól Chicoine a víťazstvo pre Žilinčanov zariadil 35 sekúnd pred koncom Brendan Ranford.
Tipsport liga - 40. kolo:
Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Góly: 30. Chicoine (Tkáč), 56. Chicoine (Korczak, Mucha), 60. Ranford (Korczak, Kolenič) - 2. Farren (Sukeľ, Flood), 40. Záborský (Farren, Tritt). Rozhodcovia: Baluška, Lesay - Staššák, Orolin, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1803 divákov.
Žilina: Lacouvée - Gachulinec, Pobežal, Miller, O. Kotvan, Miller, Korenčík, Chicoine - Kolenič, Korczak, Koyš - Ranford, Walega, Mucha - Juščák, R. Dej, Tkáč - Vašaš, Galamboš, Beták
Liptovský Mikuláš: Houser - Robertson, Lalík, Kadlubiak, Flood, F. Fekiač, Jendroľ, Čajkovič - Vojtech, Tritt, Záborský - Farren, Cormier, Sukeľ - Šandor, Vankúš, Nespala - Ferkodič, Uhrík, B. Kotvan
