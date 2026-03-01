< sekcia Šport
Vlci Žilina zvíťazili v zápase s HK DUKLA Michalovce 2:1
O troch bodoch pre domácich rozhodol Kamil Walega.
Autor TASR
Žilina 1. marca (TASR) - Hokejisti Žiliny zvíťazili v stretnutí 52. kola Tipsport ligy nad Duklou Michalovce a poistili si 4. miesto v tabuľke. O troch bodoch pre domácich rozhodol Kamil Walega.
52. kolo TL:
Vlci Žilina – HK DUKLA Michalovce 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 18. Korenčík (Senyshyn), 63. Walega (Chicoine, Tkáč) – 36. Roy (Virtanen). Rozhodovali: Klejna, Výleta – Hercog, Stanzel, vylúčení: 3:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 1652 divákov.
Žilina: LaCouvée (9. - 13. Rychlík) – Holenda, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Miller, Kotvan, Drábek – Mucha, Korczak, Baláž – Tkáč, Walega, Kolenič – Bartovič, Galamboš, Vašaš – Juščák, Dej, Senyshyn
Michalovce: Glosár – Bindulis, Meliško, Serrti, Marcinko, Stripai, Kubka, Rimko, Kizák – Virtanen, Roy, Martel – Matta, Kytnár, Fominykh – Safaraleyev, Šmida, Stahoň – Hrabčák, Lichanec, Varga
hlasy po zápase:
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Veľmi dôležité víťazstvo, aby sme si upevnili miesto v prvej štvorke. Nerodilo sa ľahko, Michalovce majú nebezpečné protiútoky. Mohli sme to upokojiť v druhej tretine, mali sme tam presilovky, keby sme dali gól, bolo by to ľahšie.“
Kamil Walega, strelec rozhodujúceho gólu: „Bol to ťažký zápas, som rád že sme zvíťazili. Blíži sa play off, už budú všetky zápasy náročné. Pokračujeme od zápasu k zápasu, musíme byť stopercentne sústredení.“
Erik Čaládi, tréner Michaloviec: „Nemali sme ofenzívny vstup, ale potom sme mali dosť striel na bránu a mali sme aj šance. V druhej tretine sme mali štyri oslabenia, to nás stálo sily, ale dobre sme to ubránili. V predĺžení sme inkasovali po peknej akcii domácich. Dnes nás ale podržal brankár.“
