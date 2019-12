Vlha prebral ocenenie za dcéru, teší ho, že práca tímu dáva zmysel

Bratislava 20. decembra (TASR) - Petra Vlhová triumfovala v ankete slovenský Športovec roka a to môže v roku 2019 stihnúť ďalšie víťazstvá. Ocenenie získala, keď už je sezóna Svetového pohára alpských lyžiarok v plnom prúde, a preto si ho nemohla prevziať osobne, divákov galavečera pozdravila aspoň prostredníctvom videa z francúzskeho Val d'Isere.



Za dcéru prišiel na pódium otec trojnásobnej medailistky z februárových majstrovstiev sveta Igor Vlha. "Rok bol veľmi vydarený, vyšlo aj Are. Veľmi nás potešilo, celý tím, že práca, ktorú robíme, asi dáva zmysel. V lete som sa nad tým zamýšľal a je veľmi príjemné, kde sme a čo sme dosiahli vlastnými rukami a s vlastným tímom," zdôraznil finančný manažér tímu, ktorý pôvodne tiež nemal byť vo štvrtok v Bratislave: "Celé sa to zvrtlo, nevedelo sa, či bude štartovať v St. Moritzi a Courcheveli. Nechali sme to na nich a išiel som sem."



Účasť Vlhovej bola otázna pre zápal okostice na holennej kosti. Nevynechala však ani jedno podujatie, vo Švajčiarsku zvíťazila v paralelnom slalome a vo Francúzsku skončila štvrtá v obrovskom slalome: "Predchádzajúce dve súťaže boli veľmi dobré, St. Moritz jej veľmi pomohol, aj celému tímu na psychike a na duchu. Trošku nás mrzí chyba v 'obráku', verím, že by bola podstatne vyššie. Peťu to však naštartovalo, vo štvrtok zajazdila fantasticky zjazd a z rozhovoru som vycítil v hlase, že je správne naštartovaná, úplne upokojená. Tím je v dobrom rozpoložení, všetko funguje, ako má, normálne sa teší na preteky a tak to má byť. Zranenie je v jednej rovine, ale necíti to. Zdravie je dôležité, od toho sa odvíja všetko."



Vlhová obsadila vo štvrtkovom tréningu zjazdu vo Val d'Isere šestnáste miesto. Napriek zdravotným problémom sa predstaví aj v sobotnej súťaži (10.30), v nedeľu absolvuje alpskú kombináciu (11.00): "Trošku som bol prekvapený, keď povedala v televízii, že asi sa jej jazdí lepšie, keď je chorá. Dobré mentálne nastavenie zrejme prišlo v správnom čase, do 20. januára to je dosť natlačené a budeme radi, ak si ukrojíme čo najviac z koláča. Som rád, že sa pustila do super-G, do zjazdov. Nepôjdeme všetky, len ľahšie, trošku sa toho bojím, ale prejav vo Val d'Isere bol veľmi dobrý, aj tréner Livio Magoni bol spokojný."



Dvadsaťštyriročná slovenská reprezentantka triumfovala 1. januára v paralelnom slalome v nórskom Osle a úspechmi ovenčený kalendárny rok uzavrie cez víkend 28. a 29. decembra v rakúskom Lienzi. Tam sa Vlhovci presunú z Talianska: "Na sviatky budeme aj s Peťou všetci vo Vipitine. Bude tam aj Livio, dedinka nám vyšla maximálne v ústrety. Som veľmi prekvapený, čo nám ponúkli. Potom sa presunieme do Lienzu, manželka Zuzana má prácu, musí ísť domov a znova sa budeme vracať. Taká klasika. Vianoce však budú asi zmena, po prvý raz odídeme z domu. Už v lete sme si so Zuzkou povedali, že urobíme všetko pre úspech a pohodu v tíme. Celý život robím pre ten tím, tak aj teraz, aj keby bola Peťa na Bahamách, to je jedno, pôjdeme za ňou."