Vlhová absolvuje sobotňajší zjazd v St. Moritzi

St. Moritz 16. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa napokon predstaví v sobotňajšom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi. Organizátori zverejnili v piatok večer štartovú listinu, v ktorej Vlhová figurovala s číslom 32. Štart pretekov je o 10.30 h.



Dvadsaťsedemročná Slovenka si v uplynulých dňoch vyskúšala zjazdovku Corviglia, keď štartovala v oboch tréningoch. V stredu obsadila časom 1:33,29 min. 43. miesto s odstupom 3,49 s na najrýchlejšiu Isabellu Wrightovú z USA, o deň neskôr zašla 50. čas (1:35,00 min), keď za najlepšou Taliankou Sofiou Goggiovou zaostala o 5,81 sekundy. Piatkový zjazd sa rozhodla neabsolvovať, v sobotu by však mala stáť na štarte.



Vlhovú čaká v St. Moritzi tohtosezónna premiéra v rýchlostných disciplínach. V nedeľu je vo švajčiarskom stredisku naplánovaný super-G (11.30).



Goggiová absolvovala operáciu zlomených prstov, sobota s otáznikom



Talianska lyžiarka Sofia Goggiová si v piatkovom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi zlomila ukazovák a prostredník na ľavej ruke, keď narazila do bránky. Ďalší zjazd je na programe už v sobotu 17. decembra a štart olympijskej víťazky z roku 2018 v ňom je otázny.



Goggiovú po piatkových pretekoch, v ktorých obsadila druhé miesto za krajankou Elenou Curtoniovou, previezli do Milána na operáciu. "Hneď po náraze som cítila, že sa niečo stalo s rukou. V cieli som s ňou takmer nemohla pohnúť. Je to škoda, pretože to boli skvelé preteky. Urobím všetko pre to, aby som bola pripravená na sobotný zjazd. O tom, či budem pretekať, sa rozhodnem až niekoľko minút pred štartom," dodala po operácii, pri ktorej lekári vložili tridsaťročnej lyžiarke do ruky kovovú tyč a skrutky.