Vlhová bez súperky: Slokarová vynechá celú sezónu

Ľubľana 18. októbra (TASR) - Slovinka Andreja Slokarová si po páde na tréningu v talianskom Val Senales poranila koleno a vynechá nadchádzajúcu sezónu 2022/2023. Dvadsaťpäťročná lyžiarka si roztrhla krížne väzy a absolvovala operáciu v rakúskom Innsbrucku.



Slokarová v minulej sezóne zaujala dvomi víťazstvami vo Svetovom pohári. V novembri triumfovala v paralelnom slalome v stredisku Lech/Zürs a potom v poslednom slalome sezóny 19. marca v stredisku Courchevel/Meribel, kde sa vo februári uskutoční aj svetový šampionát. Slalomová špecialistka ukončila uplynulú sezónu SP na 8. mieste v hodnotení disciplíny, celkovo skončila na 23. mieste.



Slokarová si privodila zranenie deň po svojich 25. narodeninách. "Nebolo to presne to prekvapenie, ktoré som chcela k narodeninám, ale určite je to niečo špeciálne. Ale nie, sranda bokom. Som naozaj smutná, ale vrátim sa. Ďakujem za všetky pozitívne správy," napísala Slokarová na svojom Instagrame.