Vlhová bodovala v super-G, vyhrala Gutová-Behramiová

Výsledky super-G SP v St. Antone:



1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:17,82 min

2. Marta Bassinová (Tal.) +0,16 s

3. Corinne Suterová (Švaj.) +0,20

4. Tamara Tipplerová (Rak.) +0,45

5. Federica Brignoneová (Tal.) +0,72

6. Ester Ledecká (ČR) +1,33

7. Ariane Rädlerová (Rak.) +1,37

8. Michelle Gisinová (Švaj.) +1,48

9. Stephanie Venierová (Rak.), Wendy Holdenerová (Švaj.) obe +1,67

... 19. Petra VLHOVÁ (SR) +2,42



Celkové poradie SP (po 13 z 34 súťaží):



1. VLHOVÁ 649

2. Gisinová 530

3. Bassinová 423

4. Sofia Goggiová (Tal.) 402

5. Gutová-Behramiová 390

6. Mikaela Shiffrinová (USA) 385



Poradie v super-G (2 zo 6):



1. Gutová-Behramiová 145 bodov

2. Ledecká a Suterová po 140

4. Bassinová 130

5. Brignoneová 105

6. Tipplerová 68

... 8. VLHOVÁ 52



St. Anton 10. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bodovala aj v druhom super-G tejto sezóny Svetového pohára. V nedeľnej súťaži v rakúskom St. Antone skončila na devätnástom mieste o 2,42 sekundy za víťaznou Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou a naďalej bezpečne vedie celkové poradie SP. Druhé miesto obsadila Talianka Marta Bassinová (+0,16 s) a tretia bola ďalšia Švajčiarka Corinne Suterová (+0,20 s).Vlhová s číslom 2 odštartovala veľmi rýchlo, za prvým medzičasom ju však vynieslo mimo krkolomne postavenej trate a len s vypätím síl a vďaka svojim zručnostiam sa vtesnala do nasledujúcej červenej bránky. Potom sa snažila znova nabrať rýchlosť a jej jazda nebola až taká konsolidovaná. V decembrovom super-G vo Val d'Isere vyrovnala šiestym miestom svoj výkon z Banska z januára 2020, v tejto disciplíne bola lepšia iba vo februári minulého roka v La Thuile, kde skončila štvrtá. Tentoraz sa k svojim najlepším umiestneniam nepriblížila." povedala 25-ročná slovenská reprezentantka pre RTVS.Jej najbližšia prenasledovateľka v celkovom poradí SP Michelle Gisinová zo Švajčiarska mierne skresala manko, keď skončila na ôsmej priečke. Vlhová (649 b.) pred ňou vedie o 119 bodov, na tretiu pozíciu sa posunula Bassinová, ktorá zaostáva o 226 bodov. Víťazka sobotného zjazdu Sofia Goggiová z Talianska vypadla hneď v úvode a nepripísala si žiadne body. Z úvodnej dvadsiatky štartujúcich päť lyžiarok nedokončilo preteky a dve diskvalifikovali, z prvých 30 renkingovo naljepších pretekárok vypadlo až dvanásť. Naopak, na bodované priečky sa dostali aj lyžiarky s vyššími štartovými číslami. "" dodala Vlhová.Gutová-Behramiová, ktorá štartovala s číslom 5, a Vlhová boli na prvom medzičase zarovno. Švajčiarka v plnej a výbornej jazde dole spravila podobnú ekvibrilistiku ako Vlhová a stratila tri, štyri desatiny, no strata rytmu a línie sa už nemala kde znásobovať, keďže to bolo krátko pred cieľom. Vo veku 29 rokov slávila 27. víťazstvo na podujatiach SP. Trinásťkrát sa radovala v super-G, čo je najviac spomedzi aktívnych pretekárok. Dosiahla v ňom prvý triumf po troch rokoch, medzitým sa dvakrát presadila v zjazde. Vďaka víťazstvu sa dostala aj na čelo hodnotenia disciplíny." povedala Švajčiarka podľa portálu laola1.at.