Vlhová desiata po 1. kole obráku SP v Are, na čele Shiffrinová

Are 10. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení úvodnej tridsiatky 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára vo švédskom Are na desiatom mieste. Na suverénnu líderku Mikaelu Shiffrinovú z USA stratila 1,60 sekundy. Druhá bola Kanaďanka Valerie Grenierová s mankom 58 stotín, tretie miesto obsadila Franziska Gritschová z Rakúska s mankom 0,93 s.



Vlhová sa postavila na štart ako prvá, v hornej pasáži mala dobrú rýchlosť, no v strednej stratila tempo. Do cieľa prišla v čase 56,76 sekundy. Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová vypadla a Slovenku neprekonala ani Nórka Ragnhild Mowinckelová. Potom sa však Vlhová prepadla na koniec prvej desiatky. Talianka Federica Brignoneová ju zdolala o 56 stotín a svoje vlastné preteky si išla Američanka Shiffrinová, ktorá napriekmenšej chybe dosiahla suverénne najlepší čas 55,16 s. Z ďalších sa k nej priblížila najbližšie až Grenierová, ktorá odštartovala s číslom pätnásť, a hneď za ňou Gritschová.



"Urobila som tam drobné chyby, ktoré ma stáli čas. Trať však bola skvelá a podmienky tiež, takže tak. V strednej časti som nevnímala nejaké chyby, ale bola to taká rovina, na ktorej musel ísť človek inak. Trochu som bojovala so svetlom, ale išla som naplno, no Mikaela išla zase svoje preteky," povedala Vlhová pre JOJ Šport.



Shiffrinová tak mala pred 2. kolom našliapnuté k zisku malého glóbusu za disciplínu i vyrovnaniu absolútneho rekordu Švéda Ingemara Stenmarka v počte víťazstiev v pretekoch SP, na ktorý jej chýba stále jeden triumf. Američanka vyhrala 85 pretekov SP.



Na štart prvého kola sa chystala s číslom 55 aj ďalšia Slovenka Rebeka Jančová.