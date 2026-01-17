< sekcia Šport
Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH
Vlhová sa po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena vrátila na svahy v októbri.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce zabojovať o účasť na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Finálne rozhodnutie o tom, či bude obhajovať zlatú medailu v slalome, urobí 48 hodín pred štartom tejto disciplíny. Slalom žien je na programe 18. februára.
„Mám pre vás dôležitú správu, ktorá sa týka môjho zdravotného stavu a ďalšieho smerovania mojej kariéry. Absolvovala som lekársku prehliadku, na základe ktorej mi lekársky tím spolu s mojimi fyzioterapeutmi povolili plnú lyžiarsku záťaž. Po dvoch veľmi náročných rokoch je to pre mňa naozaj skvelá správa. Vzhľadom na aktuálnu situáciu to znie trošku bláznivo, ale aj napriek krátkemu času do olympiády som sa rozhodla zabojovať o možnosť štartu,“ prihovorila sa fanúšikom na sociálnych sieťach.
Vlhová sa po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena vrátila na svahy v októbri. A to pod vedením Mateja Gemzu, ktorý sa stal jej novým hlavným trénerom. Doteraz však nebolo jasné, kedy sa vráti do súťažného kolotoča a či bude mať šancu štartovať na februárových hrách. O tom rozhodne tesne pred štartom slalomu. „Neviem zaručiť, že tento cieľ dokážem naplniť, ale viem sľúbiť, že urobím každý jeden deň maximum pre to, aby som mala možnosť byť súčasťou slovenského olympijského tímu a reprezentovať našu krajinu. Budem intenzívne trénovať, pôjdem deň po dni a budem sledovať ako moje koleno reaguje na túto záťaž. S rešpektom k môjmu telu si nechám finálne rozhodnutie na 48 hodín pred štartom pretekov slalomu,“ uviedla.
Vlhová sa zranila na domácich pretekoch v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024, keď spadla a musela sa podrobiť operácii. Po následnej rehabilitácii sa jej stav nezlepšil natoľko, aby mohla opäť pretekať a tak podstúpila lekársky zákrok po druhý raz. Vlhová má vo Svetovom pohári na konte 31 víťazstiev, z toho 22 v slalome, šesť v obrovskom slalome a tri v paralelnom slalome. Na pódiu stála 73-krát, trikrát získala malý glóbus za hodnotenie disciplíny (2020 slalom a paralelný slalom a 2022 slalom). Je aj štvornásobná víťazka ankety Športovec roka na Slovensku.
„Mám pre vás dôležitú správu, ktorá sa týka môjho zdravotného stavu a ďalšieho smerovania mojej kariéry. Absolvovala som lekársku prehliadku, na základe ktorej mi lekársky tím spolu s mojimi fyzioterapeutmi povolili plnú lyžiarsku záťaž. Po dvoch veľmi náročných rokoch je to pre mňa naozaj skvelá správa. Vzhľadom na aktuálnu situáciu to znie trošku bláznivo, ale aj napriek krátkemu času do olympiády som sa rozhodla zabojovať o možnosť štartu,“ prihovorila sa fanúšikom na sociálnych sieťach.
Vlhová sa po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena vrátila na svahy v októbri. A to pod vedením Mateja Gemzu, ktorý sa stal jej novým hlavným trénerom. Doteraz však nebolo jasné, kedy sa vráti do súťažného kolotoča a či bude mať šancu štartovať na februárových hrách. O tom rozhodne tesne pred štartom slalomu. „Neviem zaručiť, že tento cieľ dokážem naplniť, ale viem sľúbiť, že urobím každý jeden deň maximum pre to, aby som mala možnosť byť súčasťou slovenského olympijského tímu a reprezentovať našu krajinu. Budem intenzívne trénovať, pôjdem deň po dni a budem sledovať ako moje koleno reaguje na túto záťaž. S rešpektom k môjmu telu si nechám finálne rozhodnutie na 48 hodín pred štartom pretekov slalomu,“ uviedla.
Vlhová sa zranila na domácich pretekoch v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024, keď spadla a musela sa podrobiť operácii. Po následnej rehabilitácii sa jej stav nezlepšil natoľko, aby mohla opäť pretekať a tak podstúpila lekársky zákrok po druhý raz. Vlhová má vo Svetovom pohári na konte 31 víťazstiev, z toho 22 v slalome, šesť v obrovskom slalome a tri v paralelnom slalome. Na pódiu stála 73-krát, trikrát získala malý glóbus za hodnotenie disciplíny (2020 slalom a paralelný slalom a 2022 slalom). Je aj štvornásobná víťazka ankety Športovec roka na Slovensku.