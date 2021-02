Vlhová druhá v super-G v Ga-Pa, opäť zvíťazila Gutová-Behramiová

Výsledky pondelkového super-G žien v Garmisch-Partenkirchene:



1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:17,37 min., 2. Petra VLHOVÁ (SR) +0,28 s, 3. Tamara Tipplerová (Rak.) +0,74, 4. Kajsa Vickhoffová-Lieová (Nór.) +0,88, 5. Corinne Suterová (Švaj.) +1,11, 6. Ester Ledecká (ČR) +1,13, 7. Federica Brignoneová (Tal.) +1,14, 8. Tessa Worleyová (Fr.) +1,18, 9. Francesca Marsagliová +1,24, 10. Marta Bassinová (obe Tal.) +1,43



Celkové poradie SP (po 22 z 33 súťaží): 1. VLHOVÁ 989 bodov, 2. Gutová-Behramiová 947, 3. Michelle Gisinová 807, 4. Bassinová 741, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 740, 6. Brignoneová 637



Priebežné poradie v super-G (5 zo 7): 1. Gutová-Behramiová 445, 2. C. Suterová 250, 3. Tipplerová 240, 4. Ledecká 236, 5. Brignoneová 223, 6. Bassinová 188, ..., 8. VLHOVÁ 158

Garmisch-Partenkirchen 1. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla premiérové pódiové umiestenie v kĺzavých disciplínach Svetového pohára. V pondelkovom super-G v nemeckom Garmisch-Partenkirchene obsadila druhé miesto, keď nestačila iba na favorizovanú Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú. Za víťazkou zaostala o 28 stotín sekundy, tretia skončila už s väčším odstupom Rakúšanka Tamara Tipplerová (+0,74). Vlhová si udržala vedúcu priečku v celkovom poradí SP, na druhú Gutovú-Behramiovú má momentálne náskok 42 bodov.Vlhová vylepšila svoj dosiaľ najlepší výsledok v super-G, pred rokom skončila v talianskom La Thuile štvrtá. Dosiahla 41. pódiové umiestenie v prestížnom seriáli. "," povedala Vlhová pre RTVS.Trať, ktorú staval švajčiarsky tréner, bola podstatne rýchlejšia ako v sobotu, brány boli menej zavreté. Víťazka sobotného super-G Gutová-Behramiová mala výborný štart, už na prvom medzičase si vypracovala náskok 36 stotín na priebežne vedúcu Nórku Kajsu Vickhoff Lieovú. V strednej technickej pasáži ešte zrýchlila, na druhom medzičase viedla už o deväť desatín a tento náskok si ustrážila až do cieľa. Z ďalších pretekárok sa jej dokázala priblížiť jedine Vlhová. Od úvodu pustila lyže, v rýchlych zákrutách si držala optimálnu líniu a nebyť zaváhania po druhom medzičase, mohla ohroziť aj čas vedúcej Švajčiarky. Na treťom medzičase strácala na Gutovú-Behramiovú iba 12 stotín, v závere jej manko ešte trochu narástlo.," uviedol pre RTVS Vlhovej brat a manažér tímu Boris Vlha. "Dvadsaťdeväťročná Gutová-Behramiová potvrdila výbornú formu, vyhrala štvrtý superobrovský slalom za sebou. V Ga-Pa dosiahla víťazné double a slávila jubilejný 30. triumf v pretekoch SP. Malý glóbus má prakticky v rukách, pred záverečnými dvoma superobrovskými slalomami SP má v priebežnom hodnotení disciplíny náskok 195 bodov pred krajankou Corinne Suterovou. Ďalšia Vlhovej konkurentka v boji o veľký glóbus Michelle Gisinová skončila až na 18. mieste so stratou 1,47 s.Pôvodne sa mal druhý super-G v Ga-Pa uskutočniť v nedeľu, no súťažiť sa nemohlo pre hmlu v spodnej polovici trate. V kalendári bol priestor na odloženie pretekov o deň neskôr, keďže na lyžiarky pred MS v Cortine d'Ampezzo nečaká žiadne ďalšie podujatie SP. Pondelková súťaž bola už bez talianskej spolufavoritky Sofie Goggiovej, tá v nedeľu krátko po zrušení pretekov nepríjemne spadla pri schádzaní trate a utrpela fraktúru píšťaly. S určitosťou tak príde aj o účasť na domácich MS.