Vlhová fandila Shiffrinovej, mrzel ju skrat Dürrovej
Tridsaťročná superhviezda sa tak vrátila na športový Olymp.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 18. februára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zahnala svoju „nočnú moru“ a po ôsmich rokoch opäť získala zlato na olympiáde. V stredajších pretekoch na zjazdovke Olimpia delle Tofane dokázala, že je najlepšia slalomárka histórie a triumfovala s priepastným náskokom 1,5 sekundy pred súperkami.
Tridsaťročná superhviezda sa tak vrátila na športový Olymp. Na ňom sa naposledy vynímala pred ôsmimi rokmi v Pjongčangu, odkiaľ si odniesla zlato v obrovskom slalome a striebro v kombinácii. O štyri roky neskôr však zažila nočnú moru, do Pekingu prišla ako najväčšia hviezda, postavila sa na štart všetkých šiestich disciplín, no až tri nedokončila a nezískala ani jeden cenný kov.
„Prekliatie“ prišla zlomiť do Cortiny d'Ampezzo a zdalo sa, že sa jej to podarí hneď pri prvom štarte. Krajanka Breezy Johnsonová ju po zjazde poslala do druhého kola tímovej kombinácie na prvom mieste, slalomárska suverénka však nepochopiteľne sklamala, zašla až 15. najlepší čas a Američanky klesli na štvrté miesto. V následnom obráku obsadila 11. miesto s takmer sekundovým mankom na domácu Federicu Brignoneovú.
Vyvstali tak otázky, či sa nezopakuje scenár z Pekingu a či rekordérka v počte víťazstiev vo Svetovom pohári (108) zvládne obrovský tlak. V stredu jej stačilo len niečo vyše 47 sekúnd a všetkých presvedčila, že áno. V prvom kole nadelila najbližšej súperke Lene Dürrovej až 82 stotín. V druhom predviedla rovnako famózny výkon a zvíťazila o sekundu a pol. „Chcela som byť slobodná, chcela som sa uvoľniť. Nie je to ľahké, ale každý deň som sa na to sústredila. Po mnohých diskusiách s mojím psychológom, mamou a tímom sme sa zhodli, že napriek tlaku a nervozite chcem vnímať lyžovanie. Teraz je neuveriteľné, že som získala aj medailu,“ povedala Shiffrinová.
Jej triumf potešil aj víťazku z Pekingu 2022 Petru Vlhovú, ktorá po dvojročnej pauze zavinenej zranením kolena nepomýšľala na obhajobu. „Veľmi sa za ňu teším, pretože je veľmi ťažké byť v pozícii, keď ste najlepšia, všetky oči sú na vás a celý svet od vás očakáva, že vyhráte. Ono to nie je samozrejmosť. Veľmi sa teším za Mikaelu, že to dokázala. Túto sezónu má naozaj skvelú a zaslúžila si byť olympijská víťazka. Viem, aký je to pocit. Je za tým naozaj strašne veľa roboty,“ povedala.
Kým Shiffrinová zlomila „prekliatie“ z Pekingu, Nemka Dürrová si ho zopakovala a kalich horkosti vypila do dna. Pred štyrmi rokmi po 1. kole slalomu viedla, no druhú jazdu pokazila a prepadla sa na štvrté miesto. Pomohla tak k triumfu Vlhovej. V Cortine bola po prvom kole druhá za Shiffrinovou, no v druhom nezvládla tlak, trafila špicom lyže hneď prvú bránku a jej sen o medaile sa rozplynul. „Veľmi ma to mrzí, že Lena vypadla. Veľmi som jej to prijala, ale to je tá olympiáda i ten šport. Je nádherný, ale zároveň v ten jeden moment aj taký, že ho najviac nenávidíte. Jedni sa tešia a druhí plačú,“ povedala Vlhová.
