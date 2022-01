Vlhová figurovala po úvodnej tridsiatke 1. kola na 15. priečke

Kranjska Gora 8. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po úvodnej tridsiatke 1. kola sobotného obrovského slalomu Svetového pohára na pätnástej priečke. V slovinskej Kranjskej Gore zaostávala o 1,51 sekundy za vedúcou Švédkou Sarou Hectorovou. Priebežne druhá bola Francúzka Tessa Worleyová (+0,08) a tretie miesto patrilo Talianke Marte Bassinovej (+0,23).



So štartovým číslom 1 otvorila súťaž Bassinová, ktorá vlani v Kranjskej Gore triumfovala v dvoch "obrákoch" v priebehu dvoch dní. Krátko po štarte ju rozhodila nerovnosť na trati, dokázala sa však skonsolidovať. Worleyová si lepšie postrážila úvodnú strminu a v priebežnom vedení vydržala do záveru elitnej žrebovanej sedmičky. Tú uzavrela Hectorová a silovou jazdou na hranici rizika predstihla všetky súperky.



Američanka Mikaela Shiffrinová s trojkou išla bez zreteľnejšej chyby, no jej prejavu chýbala potrebná dravosť a na každom medzičase naberala väčšiu a väčšiu stratu. To isté však platilo aj v prípade Vlhovej, ktorá sa na strmú trať vydala vzápätí so štvorkou. Hoci jej poňatie bolo agresívnejšie, v niektorých oblúkoch si akoby brzdila a neprechádzala nimi tak hladko. V cieli bola o tri stotiny sekundy pomalšia než Shiffrinová. Lepšie časy zajazdili mnohé pretekárky s vyššími štartovými číslami a slovenskú reprezentantku vytlačili až do druhej desiatky výsledkovej listiny 1. kola.