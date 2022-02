Vlhová je nastavená na úspech: Som 100% mentálne vyrovnaná

Jen-čching 4. februára (TASR) - Petra Vlhová sa krátko pred štartom zimných olympijských hier v Pekingu cíti byť veľmi silná a je pripravené pobiť sa o cenné kovy. Slovenská lyžiarka uviedla, že posledný diel skladačky, ktorý jej chýbal, bola mentálna vyrovnanosť, no v prebiehajúcej sezóne ju našla a skvelú formu chce zúročiť práve na svahoch v Jen-čchingu.



Dvadsaťšesťročná Slovenka si už v predstihu zabezpečila malý glóbus v slalome, keď zvíťazila v piatich zo siedmich súťaží a napriek tomu, že vynechala niekoľko podujatí, bojuje aj o ten veľký. Na svoju veľkú rivalku Mikaela Shiffrinovú z USA stráca iba 17 bodov. "Je to preto, že som stopercentne mentálne vyrovnaná. To bola jediná vec, ktorá mi predtým chýbala, aby som sa stala najlepšou. Doterajšia sezóna sa pre mňa vyvíjala naozaj veľmi dobre, takže som vo veľmi dobrej psychickej i fyzickej kondícii a plne sa sústredím na olympijské súťaže," povedala pre informačný servis hier a dodala: "Cítim sa naozaj silná."



Vlhová má na konte veľký glóbus z uplynulej sezóny, šesť medailí z MS vrátane zlata z obráku v Are 2019 a dokopy 25 triumfov v SP, no chýba jej cenný kov spod piatich olympijských kruhov. Rozbiehajúce sa ZOH sú jej tretie v kariére po Soči a Pjongčangu. Jej maximom je doposiaľ piate miesto v kombinácii spred štyroch rokov. "Prvýkrát ste na olympiáde stratení, druhýkrát sa učíte a pri tretej účasti dokážete podať kvalitný výkon," povedal nedávno jej tréner Mauro Pini.



Práve jeho príchod pred sezónou bol pre Vlhovú nesmierne dôležitý. "Vytvoril veľmi dobrú atmosféru, dovolil tímu pracovať," povedala o švajčiarskom trénerovi, ktorý predtým viedol olympijskú víťazku Tinu Mazeovú zo Slovinska či dvojnásobnú majsterku sveta a bronzovú zo ZOH Laru Gutovú-Behramiovú zo Švajčiarska.



"Všetci v tíme vedia, čo majú robiť a spolupráca všetkých je skvelá. Komunikácia v tíme je veľmi plodná a je tam veľa zábavy. Je to ako keď poskladáte zložité puzzle," priblížila pre MOV Vlhová, ktorá dúfa, že bude prvá slovenská medailistka v alpskom lyžovaní. V ceste jej stojí najmä dlhoročná rivalka Shiffrinová: "Mikaela bola dlho lepšia ako ja. V uplynulých sezónach som však jasne ukázala, že som často schopná ju zdolať. Navzájom sa rešpektujeme, pretože veľmi dobre vieme, aké ťažké je stať sa najlepšou na svete."