Vlhová po 20. triumfe v kariére: Každé víťazstvo je dôležité

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v prvom kole slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švédskom Are 12. marca 2021. Foto: TASR/AP

Výsledky piatkového slalomu SP v Are:

1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:45,16 min.,

2. Katharina Liensbergerová (Rak.) +0,20 s,

3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,64,

4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,69,

5. Lena Dürrová (Nem.) +1,67,

6. Franziska Gritschová (Rak.) +1,80,

7. Michelle Gisinová (Švaj.), Ana Buciková (Slov.) obe +1,91,

9. Paula Moltzanová (USA) +2,23,

10. Kristin Lysdahlová (Nór.) +2,39



Celkové poradie SP (po 28 z 33 súťaží):



1. VLHOVÁ 1320 bodov,

2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1256,

3. Gisinová 1005,

4. Marta Bassinová (Tal.) 840,

5. Shiffrinová 835,

6. Federica Brignoneová (Tal.) 817



Poradie v slalome (7 z 9):



1. VLHOVÁ 580 bodov,

2. Shiffrinová 495,

3. Liensbergerová 490,

4. Gisinová 411,

5. Holdenerová 355,

6. Laurence St-Germainová (Kan.) 176

Are 12. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla jubilejný dvadsiaty triumf na podujatiach Svetového pohára a vrátila sa na čelo celkového poradia. V piatkovom slalome v Are zvíťazila o 20 stotín sekundy pred Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou, tretia skončila Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá zaostala o 0,64 s.Dvadsaťpäťročná Slovenka si z dvadsiatich úspechov pripísala v tejto disciplíne tucet. Na čelo hodnotenia prestížneho seriálu sa dostala o 64 bodov pred Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú, ktorá vo Švédsku absentuje a sústredí sa na budúcotýždňové finále SP v Lenzerheide. Vlhová vyhrala štvrtý slalom v tejto sezóne po dvoch triumfoch v Levi a jednom v Záhrebe. V klasifikácii disciplíny si upevnila vedenie, pred Shiffrinovou má náskok 85 bodov a je blízko k obhajobe malého glóbusu. Radovala sa v druhých pretekoch SP za sebou po obrovskom slalome v Jasnej, počet svojich pódiových umiestnení zvýšila na 44.povedala Slovenka v prvej televíznej reakcii.Vlhová v červenom drese odštartovala prvý z dvoch slalomov vo švédskom stredisku, kde v roku 2015 slávila svoje premiérové víťazstvo v pretekoch SP, s číslom 1. Od úvodných bránok sa pustila agresívne, na mäkšej podložke sa na rytmickej trati s terénnymi vlnami snažila o krátke zábery. Vypracovala si značný náskok, viedla o 41 stotín sekundy pred Shiffrinovou, priebežne tretia bola Liensbergerová s odstupom 0,57 s.Úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne Liensbergerová spravila v prvom kole dve viditeľnejšie chyby. Shiffrinová išla typicky čisto, no najmä v dolnej pasáži jej chýbalo viac šťavy. Pod sekundu sa zmestila už jedine Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá na štvrtej pozícii zaostala 0,68 s. Česká reprezentantka Martina Dubovská, ktorá žije v Liptovskom Mikuláši, sa prvýkrát v kariére predstavila v žrebovanej skupine 8-15. Trať sa však rýchlo rozbíjala a už s číslom 9 sa musela popasovať s nerovnosťami. Figurovala na ôsmej priečke s mankom 1,75 s na líderku.V druhom kole bola zjazdovka ešte zničenejšia a lyžiarky si museli dávať pozor na ryhy. Trať navyše bola menej rytmická s viacerými zatvorenými bránkami. Dubovská išla príliš opatrne na úkor dynamického poňatia a vo výsledkovej listine klesla na trinástu pozíciu. Najlepšie pretekárky aj v týchto náročných podmienkach nachádzali spôsoby, ako zrýchľovať. Holdenerovú na čele vystriedala Liensbergerová, Shiffrinová urobila vo vrchnej pasáži veľkú chybu a takmer vypadla, situáciu však dokázala ustáť. Stratu rytmu a rýchlosti už nedohnala a zaradila sa za Liensbergerovú. Vlhová na prvom medzičase zvýšila náskok na vyše sedem desatín, potom to už bol boj s traťou, ktorý až do cieľa zvládla v zelených číslach.