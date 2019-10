Vlhová v 1. kole obrovského slalomu v Söldene na siedmom mieste

Sölden 26. októbra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vstúpila do novej zimy Svetového pohára predbežne siedmou najrýchlejšou jazdou 1. kola obrovského slalomu. V sobotňajšej ľadovcovej ouvertúre v rakúskom Söldene ako prvá súťažiaca sezóny zašla čas 1:09,36, o 1,47 s horší ako Američanka Mikaela Shiffrinová.



Po tridsiatke štartujúcich patrilo druhé miesto finálovej senzácii minulej sezóny, Novozélanďanke Alice Robinsonovej. Iba 17-ročná pretekárka jediná držala na trati krok s fenomenálnou Shiffrinovou a stratila len 14 stotín. Na tretej pozícii figurovala Talianka Federica Brignonenová (+0,86). Pre majsterku sveta Vlhovú, ktorá podľa vlastných pocitov nešla na (takmer mesačnú) predstihovku ostrej sezóny v plnej fazóne, boli pozitívne momenty v porovnaní jázd iných rivaliek. V prvom kole držala krok alebo dokonca zdolala niektoré veličiny disciplíny.



Dvadsaťštyriročná Slovenka predviedla za slnečného počasia na dobre upravenej trati vyrovnanú jazdu. V hornej plochejšej pasáži dokázala vykĺzať solídne tempo a hoci v strmine ju v niektorých bránkach nepatrne "zatvorilo", jej výkon stačil po elitnej sedmičke na štvrté miesto v závese za jej predchodkyňou na tróne obrovského slalomu, Francúzkou Tessou Worleyovou. "Vrch nebol najhorší, ale všetok čas som stratila v strmej časti. Musím si pozrieť video a prebrať to s trénerom. Prvé kolo máme za sebou, určilo sa poradie a uvidíme, aké bude druhé kolo. Budem sa snažiť ísť lepšie najmä tú strmú časť, možno viac pustiť lyže. Môže sa stať čokoľvek, všetko je otvorené. Nemyslím však na to, že teraz musím ísť na pódium," uviedla Vlhová v cieľových priestoroch.



Shiffrinová, ako často v uplynulých zimách, nasadila úplne iné výkonnostné parametre, potom však jej vedenie prekvapujúco časom i hladkým štýlom jazdy ohrozovala Robinsonová. Tínedžerka od protinožcov aj v tých najširších oblúkoch priam lietala nad tvrdým snehovým povrchom a dynamiku jazdy dokázala udržať až do cieľa.