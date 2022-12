Vlhová je s 3. miestom spokojná: Bolo to dnes ťažšie

Sestriere 10. decembra (TASR) - Pre Petru Vlhovú bol sobotňajší obrovský slalom Svetového pohára najmä bojom s podmienkami. Slovenská lyžiarka sa však s nimi popasovala dobre a napokon si v talianskom Sestriere vybojovala tretie miesto. Na túto priečku sa v prebiehajúcej sezóne postavila po tretí raz.



Vlhová po 1. kole viedla, v druhom však klesla o dve pozície, keď za víťaznou domácou Martou Bassinovou zaostala o štyri desatiny. Dostala sa pred ňu ešte aj Švédka Sara Hectorová. "Ja som spokojná, mám pódium. Ale človeka mrzí, že po prvom kole vedie a potom spadne na tretiu priečku. Ale bolo to dnes ťažšie," povedala 27-ročná lyžiarka pre TASR.



Narážala na podmienky, keďže v údolí Val di Susa napadlo počas uplynulých dní niekoľko desiatok centimetrov nového snehu. Trať upevňovali organizátori celú noc, ale povrch bol o čosi mäkší, čo robilo problémy aj niektorým favoritkám. O priveľmi mäkkej podložke hovorila v cieľových priestoroch aj Američanka Mikaela Shiffrinová. "Po tom, ako napadol sneh sa spravilo to, že niektoré brány boli tvrdé, niektoré mäkké a niekde bol taký ´cukor´. Urobili sa na svahu guličky. Bolo to veľmi hrboľaté. Bol to boj, ale išla som naplno a nakoniec je z toho tretie miesto," povedala Vlhová.



Podmienky sťažovali pretekárkam aj zmeny svetla. Štart bol situovaný v tieni, následne vyšli na slnko. Potom prešli opäť do tieňa, v cieli ich však zasa vítali ostré lúče. "Robí to problémy, ale tentokrát som to akosi nevnímala. Sústredila som sa viac na snehové podmienky na trati a preto som nevnímala zvyšok," vysvetlila Vlhová.



Slovenka dosiahla jubilejné 60. pódiové umiestnenie v kariére. V celkovej klasifikácii poskočila z piateho na druhé miesto, pred ňou je iba Shiffrinová s 305 bodmi. Na líderku stráca 25 bodov. Američanka bola v sobotu šiesta, čo iba podčiarkuje vyrovnanosť pretekárok v tejto sezóne. A podľa Vlhovej budú rozdiely čoraz menšie: "Každý rok je iný a každý rok je to viac vyrovnané. Ťažko povedať, čo bude. Musím si vážiť každé pódium. Nič nie je isté, šport je taký aký je a v tejto sezóne ľudia môžu vidieť, aké je to vyrovnané."



V nedeľu bude chcieť slovenská lyžiarka svoje postavenie zlepšiť, na programe je štvrtý slalom sezóny. V predchádzajúcich dvoch vo fínskom Levi skončila tretia, v americkom Killingtone štvrtá. Obhajkyňa malého glóbusu si počas 24 hodín musí najmä dobre oddýchnuť. "Cítim sa unavene, bolo to dnes naozaj náročné. Uvidíme ako sa vyspím a ako sa zobudím."



Triumf Bassinovej oslavovalo v Sestriere asi 5-tisíc divákov, atmosféra bola výborná. Vlhová pre TASR prezradila, že v talianskej obci v provincii Turín v oblasti Piemont strávila počas uplynulých dvoch rokov dve testovania mimo sezóny so svojim sponzorom, ktorý jej dodáva lyže. "Ja počas pretekov vidím len hotel a dva kopce, ten pretekový a ten, na ktorom trénujem. Takže neviem úplne dobre celkovo zhodnotiť toto stredisko. Ale je pekné."