Vlhová je suverénne na čele v 1. kole obrovského slalomu

Courchevel 12. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa s výrazným náskokom usadila na čele v 1. kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára. Vo francúzskom Courcheveli viedla po odjazdení prvej pätnástky o 49 stotín sekundy pred Taliankou Martou Bassinovou, Američanka Mikaela Shiffrinová na treťom mieste zaostala o 0,65 s.



Vo francúzskom stredisku v noci nasnežilo približne 40 centimetrov a husté sneženie s hmlou komplikovali viditeľnosť aj v deň pretekov. Vlhová sa na mäkkú a rozbitú trať vydala so štartovým číslom 1 a jej silový a dravý štýl slávil v náročných podmienkach úspech. V dynamickej jazde sa dokázala vyvarovať väčších chýb, jeden záklon ustála vďaka svojim fyzickým parametrom a čas nestratila ani miernou chybou v prechode zo strminy do záverečnej roviny.



Ďalšie lyžiarky mali na veľmi zatočenej trati novozélandského trénera problémy a ani jednej sa nepodarilo v 1. kole konkurovať slovenskej reprezentantke. Víťazka úvodného obrovského slalomu tejto zimy Bassinová bola najbližšie z prenasledovateliek, no aj ona zaostala takmer o pol sekundy. Okrem Shiffrinovej sa pod sekundu zmestili už len Švédka Sara Hectorová (+0,74 s) a Rakúšanka Stephanie Brunnerová (+0,98 s).