Vlhová je už vo Švajčiarku, kde absolvuje konzultácie

Jasná 21. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová odletela do Švajčiarska, kde ju čakajú konzultácie s lekármi po zranení, ktoré utrpela po páde v sobotných pretekoch v Jasnej. Jej otec Igor Vlha potvrdil, že ju v blízkom období čaká operácia.



"Petra odletela do Švajčiarska na konzultácie s lekármi, ktorí zhodnotia jej stav a budeme postupovať podľa ich prognóz. Ani ja nemám bližšie informácie, ale verím, že jej operácia dopadne dobre," uviedol Vlha.



Na slovenskú lyžiarku sa prišli pozrieť do Jasnej tisícky fanúšikov, po zranení jej vyjadrili obrovskú podporu na sociálnych sieťach. "Neskôr už bola vysmiata, ale mrzí ju to. Ale riziko pri lyžovaní je vždy. Stalo sa to, treba to brať, ako to je," povedal Vlha a doplnil, že aj to patrí k lyžovaniu: "Je to ťažké aj z psychickej stránky. Museli sme sa z toho dostať. Zranili sa však i iní. Všetkým sľubujem, že Petra z toho vyjde silnejšia a bude nám znova robiť radosť, ako robila doteraz."



Vlhovej otec sa vyjadril aj k SP v Jasne, ktorý sa organizoval po troch rokoch: "Klobúk dole. Som veľmi šťastný, že zväz sa zhostil tejto úlohy. Nebolo to na výbornú, bolo to top. Videli to aj v zahraničí. Fungovalo všetko, aj doprava aj vstupenky. Ľudia boli šťastní. Bol to sviatok športu na Slovensku. Veľmi vydarené podujatie." Podľa neho to boli ešte lepšie preteky ako v roku 2021: "Bol to najlepší Svetový pohár, aký som zažil. Naposledy bol žiaľ covid. Nedá sa to porovnať. Som veľmi rád, keď sú ľudia vysmiati a šťastní. Bohužiaľ, stáva sa i to, čo sa stalo nám. Som rád, že aj na nedeľňajší slalom všetci prišli a zatlieskali najlepším dievčatám."



Na záver vyslovil prianie, aby sa SP vrátil čoskoro opäť na Slovensko: "Dúfam, že FIS všetko prehodnotí a o dva roky tu bude znova Svetový pohár. Boli by sme z toho šťastní. Aj oni vidia, že dokážeme nemožné veci a fungujeme na jednotku."